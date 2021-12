Entregaron los premios a los ganadores del concurso de vidrieras y fachadas

Organizado por la Cámara de Comercios, Industria y Turismo de la ciudad, se realizó en el marco de la Navidad Cordillerana, el concurso de fachadas y vidrieras de comercios de San Martín de los Andes. Este jueves 23, en la costanera del Lago Lacar, el presidente de la cámara, Mario López, y el intendente, Carlos Saloniti entregaron las distinciones y los premios a los ganadores.

En la categoría Fachada, el primer premio fue para Cotillón La Nueva Isabela, el segundo para la Feria de Emprendedores de San Martín de los Andes y el tercer puesto para Cardón. Por su parte, los ganadores de la categoría vidrieras fueron: Mercería Entredos, que recibió el primer premio, Sun & Ski y Elizalde Repuestos que recibieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

Además de las distinciones otorgadas por la cámara, los ganadores recibieron por parte del municipio una exención en el pago de tasas municipales. Quienes obtuvieron el primer premio en ambas categorías fueron beneficiados con una exención por 6 meses, mientras que para los que alcanzaron el segundo lugar la exención es de tres meses, y para el tercer puesto la exención es de un mes.

Como cierre de la Navidad Cordillerana, desde la Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes indicaron que esto se alcanza con enorme orgullo por «haber concretado un sueño ambicioso y que requería no sólo de fondos, sino de coordinación, tiempo, esfuerzo y la predisposición del ámbito público y privado. Es importante aclarar que no se afectaron fondos del municipio para este proyecto, para no desatender las necesidades de los vecinos».

En este sentido, las autoridades agradecieron «a todos los que fueron parte del proyecto de Decoración e Iluminación de la Av. San Martín, Costanera, Rotonda de la caminera, Rotonda de la ruta Lolog, Rotonda de la ruta 48 y Cuesta de los Andes:

Legislatura de la Provincia de Neuquén, Sr. Marcos Koopmann

Alparamis

Arq. Marcos Maiorano, diseño y supervisión de instalación

Intendente Carlos Saloniti

Secretario de Turismo, Alejandro Apaolazza

Personal de Espacios Verdes

Personal de Obras Públicas

Gerente del EPEN, Ariel barrera y personal del ente

Drugstore Oh Lalá – La Vieja Aldea – Mamusia – Distribuidora Caleuche – Pampero – FM de la Montaña – Corralón Austral – Corralón Patagónico – Piedras del Sur – Easy Rent a Car – Unser Traum – Cardón – Insumos al Peso – Para Vestir Santos – Maderera del Norte – Twin Sip – Pinturerías del Centro – PTP – Repuestos Elizalde – Aberturas Vallazza – Andina Cambio – First Patagonia – Farmacia Lacar –

CAC –Cámara Argentina de Servicios

CAME – Confederación de la Mediana Empresa