Quillén: este domingo el fuego no se expandió pero hasta el momento son 4 mil las hectáreas afectadas

El incendio forestal en el Lote 39, en Quillén, a pocos kilómetros de Aluminé, se sigue combatiendo desde el aire y de manera terrestre por los brigadistas que no descansaron ni en Nochebuena. Más de 200 brigadistas, cinco helicópteros y dos aviones hidrantes, trabajan a destajo en la zona.

Las autoridades confirmaron que las llamas afectaron más de 4 mil hectáreas, pese a que este domingo, gracias a las condiciones climáticas el fuego no se expandió. «El fuego sigue sin control, pero no ha avanzado en cantidad de superficie», informó el ministro de Turismo de Neuquén, Sandro Badilla, que se encontraba en la base desde donde se organiza el combate del fuego.

En el parte comunicado este domingo por el intendente de Aluminé, Gabriel Álamo, sostuvo que los trabajos que se vienen realizando por aire y tierra permitieron que el incendio no continúe avanzando.

«Pese al intenso calor, las condiciones meteorológicas permitieron operar de forma aérea e intensificar el combate en terreno. Nuevamente se cierra una jornada en la que no hubo mayor avance del incendio, ya que la rotación del viento y las acciones de ataque y abordaje del fuego han generado que el mismo se centre en el perímetro, sin expandirse. Se estiman más de 4000 hectáreas afectadas hasta el momento y el fuego sigue fuera de control. No hay pronóstico de lluvias para los próximos días. No se ha requerido realizar evacuaciones.

El intendente de Aluminé Gabriel Alamo y el ministro de Turismo, Sandro Badilla estuvieron acompañando las tareas en la base del Lote 39. Se mantienen las reuniones y comunicaciones de forma permanente con el gobierno de la provincia, a través del gobernador Omar Gutiérrez y su equipo.

El SIEN continúa apostado en la base por cualquier eventualidad, las comunicaciones desde la base están garantizadas gracias a los trabajos de la OPTIC.

Siguen trabajando actualmente alrededor de 200 brigadistas, que van rotando turnos, de las instituciones del Servicio Nacional y provincial de Manejo del Fuego, CORFONE, Parques Nacionales. Se destacan esfuerzos institucionales, privados y de las comunidades mapuches nucleadas en el Consejo Zonal Pewence.

La municipalidad de Aluminé acompaña en toda la tarea logística, principalmente en lo que respecta al alojamiento y alimentación de los brigadistas que van llegando a la localidad».