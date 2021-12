«Los combatientes son la pieza fundamental en cualquier combate de incendios forestales», aseguró el intendente de PN Lanín

Las llamas no dan tregua y los brigadistas tampoco dejan de darle pelea. Aunque ya son cuatro mil las hectáreas quemadas, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez enfatizó que gracias al trabajo que se viene realizando hay sectores que todavía tienen vegetación viva y que se espera que esta semana la lluvia traiga un poco de alivio. En diálogo con RSM Radio, el intendente del Parque Nacional Lanín, dio algunos detalles de la situación actual.

En primer lugar, Vellido explicó que este incendió fue uno de los siete focos originados en la última tormenta eléctrica y que si bien está muy próximo al Parque es la provincia, a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, quien está a cargo de la coordinación del operativo. “La última tormenta eléctrica dejó entre 7 y 10 incendios de los cuales este fue el que no puedo ser controlado. Hoy está muy próximo al parque, en la zona de Quillén”.

Asimismo, el intendente de PN Lanín explicó que se trata de un incendio que “tuvo un desarrollo bastante importante día tras día y que en esta última semana ese desarrollo ha disminuido en términos de grandes superficies” aunque remarcó que “tiene varios focos secundarios dispersos” y que se está trabajando en cada uno de ellos. Actualmente, son alrededor de 150 los brigadistas que están trabajando para combatir el incendio junto a tres aviones hidrantes y cinco helicópteros.

Todo el operativo lo coordina el Servicio Provincial de Manejo del Fuego que “es la autoridad por estar dentro del ámbito de la provincia”, dijo Vellido y agregó que el trabajo se realiza de manera conjunta con brigadistas de Parques Nacionales de diferentes lugares de la provincia, bomberos voluntarios de diferentes dotaciones, y se suma el SIEN que es el sistema de emergencias de la provincia, quienes están para seguridad de los combatientes en caso de precisar asistencia.

Lo que destacó, el funcionario es que “no está controlado” y que “es muy difícil de controlar esta magnitud, pero se está trabajando en estos puntos calientes con una estrategia vinculada a la prevención de potenciales problemas” como la afectación de lugares poblados que hasta el momento no ocurrió, pero que no se descarta a futuro que pueda pasar, en gran medida dependerá de las condiciones climáticas de los próximos días y si el fuego continúa avanzando.

El día martes hubo un rebrote en uno de los focos secundarios producto de las altas temperaturas y del viento, en este sentido, el Guardaparque contó: “El día de hoy (miércoles) con este viento también hace prever que las posibilidades de trabajar disminuyan”, aunque añadió: “Entiendo que ya perdió la energía inicial”.

Respecto a los brigadistas que vienen trabajando desde hace dos semanas en el lugar, mencionó que gracias a la llegada de más combatientes están pudiendo trabajar por turnos y descansar un poco. Con relación a esto, Vellido contó: “Hay un proceso de relevos” y dio el ejemplo de los brigadistas de PN Lanín que ingresaron a trabajar este miércoles y que “estuvieron descansando desde el 24”, esto mismo se repite con los brigadistas que están colaborando desde diferentes lugares.

El intendente de Lanín coincidió con los dichos del gobernador Gutiérrez quien manifestó el día de ayer que fue gracias al trabajo de los brigadistas que están en tierra que se pudo disminuir el avance del fuego. Por su parte, Vellido afirmó: “En principio los incendios los apagan los combatientes, ellos son la pieza fundamental en cualquier estructura de combate de incendios forestales” y agregó: “Los aviones y los medios aéreos, son una herramienta muy valiosa, pero lo central son los brigadistas en el terreno, como decimos nosotros la pala y el pico son centrales”.

Desde la Administración del Parque Nacional Lanín, como cada año, se están realizando diferentes campañas de concientización relacionadas con el cuidado del Parque y las áreas protegidas, haciendo especial énfasis en el fuego y la emergencia hídrica, ígnea y sequía que presenta la región.

“Estamos en una situación extrema, crítica e inédita a tal punto que te doy 3 datos objetivos: hace varios meses en la provincia declaró emergencia hídrica, explicando que estamos por debajo de los niveles habituales de precipitaciones y disponibilidad de agua. La segunda situación es que, el día sábado, también el Gobierno provincial declaró emergencia ígnea, que es la posibilidad de generar incendios, pero, además, el día de ayer (martes) el Consejo Federal de Medio Ambiente que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente de la Nación y que participan todas las provincias del territorio nacional, declaró el estado de emergencia ígnea de todo el país durante 12 meses”.

Es por eso, que en virtud de esta situación que “está enmarcada en el cambio climático hay que extremar las medidas precautorias”. En línea con esto, desde el Parque se trabaja en la concientización de los visitantes que recorren el Parque. “Estamos recomendando que directamente no se haga fuego dentro del Parque”, remarcó Vellido y explicó: “Hasta el año pasado recomendábamos que se apague con abundante agua, que claramente lo seguimos haciendo, y que se haga fuego en los lugares habilitados, pero ahora estamos, no prohibiendo, pero si recomendando que directamente no se haga fuego”.

Por último, se refirió la visita del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié quien tiene una relación particularmente complicada con los brigadistas y guardaparques debido al reclamo que los trabajadores sostienen desde principio del 2021. El intendente del PN Lanín, remarcó que el ministro no estuvo en contacto con los trabajadores y que su arribo a la localidad tuvo que ver con el trabajo que se viene desarrollando para combatir el incendio.