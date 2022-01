«Solo Huellas», las recomendaciones de PN Lanín para proteger la fauna nativa

La temporada explotó en San Martín de los Andes y se siente en cada rincón de la ciudad y el Parque Nacional Lanín (PN Lanín). Las playas y senderos son la actividad predilecta de aquellos que eligen esta ciudad cordillerana, es por eso que desde la Administración del PN Lanín están circulando las recomendaciones para visitar la zona de manera segura y sin dañar la fauna que habita en ella.

Foto archivo

“Solo Huellas”, es el nombre de la campaña de recomendaciones y prevención en la naturaleza que compartieron en sus redes sociales desde el Parque Nacional Lanín para visitantes y residentes y que comprende información de utilidad para visitar el destino sin generar ningún daño. Esto se suma a las recomendaciones de no hacer fuego en lugares que no estén habilitados, no tirar colillas de cigarrillos y dar aviso a las autoridades en caso de ver fuego.

Respecto al cuidado de la fauna, el PN Lanín solicitó: “No alimentar a la fauna para evitar el contagio de enfermedades, cambios en su comportamiento y prevenir accidentes”. Otro de los puntos en los que hicieron hincapié fue en “no agredirla con piedras, palos, espantándolas o asustándolas”.

Es habitual al circular por la ruta ver animales atropellados, por eso indicaron: “Circular con extrema precaución por rutas y caminos para evitar atropellarlas”. En cuanto a las líneas de pesca, remarcaron: “No dejarlas en costas y cuerpos de agua, se enredan en las patas y cuellos de los animales provocándoles heridas incluso la muerte”.

Mucha gente aprovecha para hacer senderismo y caminatas, por eso mismo, para evitar accidentes, las autoridades de Parques solicitaron: “Caminar por senderos habilitados, sin gritos ni bullicios”. Con relación a la navegación, “evitar ingresar a los juncales”, ya que es el lugar “donde se desarrolla la vida de muchas especies”. En caso de acercarse disminuir la velocidad y alejarse de los animales.

Por último, se refirieron a uno de los temores más frecuentes de quienes visitan el Parque, qué hacer en caso de encontrarse con un Puma. “No corra y recoja los niños. Agite brazos. Retroceda lentamente sin dar la espalda. Si el Puma se pone agresivo: no le saque la vista. Grite fuerte y de forma agresiva”.