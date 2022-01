No hubo acuerdo en la segunda reunión y los guardavidas adelantaron que podrían comenzar con medidas de fuerza

Luego de la primera reunión entre el Municipio y los guardavidas parecía que el conflicto había quedado atrás y que la temporada iba a transitar sin mayores complicaciones, lo cierto que es que esto no fue así y que este jueves el encuentro no fue tan fructífero como esperaban. Es por eso que desde el cuerpo de guardavidas informaron que si no obtienen una respuesta positiva a los pedidos realizados podrían llegar a hacer paro.

Foto: Leonardo Casanova – RSM

En diálogo con RSM, los trabajadores contaron: “Hoy (jueves) nos reunimos con el Ejecutivo y no nos dieron respuesta concreta” con relación a los materiales que solicitaron y el adeudamiento del pago de los haberes del mes de diciembre. Y adelantaron: “Después de la reunión decidimos mandar una nota a través del Ministerio de Trabajo anunciando paro si no teníamos soluciones concretas”.

El conflicto se vive en medio de una temporada estival repleta de turistas y temperaturas elevadas que invitan a visitar las playas y disfrutar de bañarse en el agua.

Este diario consultó a los referentes municipales sin obtener mayores respuestas, salvo que «es muy difícil la charla”, según manifestó el secretario de Deporte de la localidad, Fernando “Penano” Menéndez, uno de los que participó del encuentro. Por su parte, el coordinador de guardavidas del Municipio, Fabián Farías, explicó: “Lo que me enteré es que no hubo acuerdo, pero yo no participo. La reunión es únicamente entre el Ejecutivo y los guardavidas”.

Los trabajadores enfatizaron que a todos los pedidos que vienen realizando se sumó: “La falta del pago de haberes de los 15 días de diciembre” y el pedido de reincorporación del guardavida separado de su cargo por una denuncia de violencia que recibió desde el departamento de recursos humanos luego de expresar su descontento por la forma en la que estaban manejando la contratación.

Además, aseguraron que algunos de sus compañeros no cobraron ni la mitad de lo que les correspondía. Por eso ya presentaron todos los papeles en el Ministerio de Trabajo y en caso de no prosperar el diálogo comenzarán con medidas de fuerza desde el 15 de enero.

Foto: Leonardo Casanova – RSM

Por otra parte, Fabián Farías, recordó: “Se reitera a la población en general, que el sector «muelle» en Quila Quina, no cuenta con servicio de guardavidas. Se recomienda, por favor, tomar todos los cuidados y recaudos necesarios a fin de poder disfrutar en forma segura el espejo de agua”. Y agregó: “Ante cualquier situación adversa llamar al 106 (prefectura naval) o a través de su canal de emergencias náuticas VHF 156600”.

El escrito completo que enviaron los guardavidas al Ministerio de Trabajo:

Sr. Jefe de Inspectoría Zonal

Por la presente vengo a denunciar el conflicto existente entre trabajadores y trabajadoras Guardavidas y el municipio de San Martín de los Andes.

Tras dos reuniones realizadas con el Poder Ejecutivo Municipal y no alcanzándose las soluciones requeridas por el cuerpo de Guardavidas solicitamos:

Salario acorde a los percibidos a nivel Nacional.

Pago efectivo de indumentaria adeudada (compromiso asumido de palabra)

Reincorporación del guardavida Joaquín Broccardo

Provisión de materiales faltantes

Reconocimiento de antigüedad según la Ley Nacional de Guardavidas N.º 27155

Solución a las liquidaciones de los haberes de diciembre

Duración de la temporada dese el 01/12 hasta el 31/03.

De no tener respuesta favorable el día sábado 15/01 a las 12 horas iniciaremos un paro total de actividades. Medida acordada por el cuerpo de Guardavidas en asamblea.