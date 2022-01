Con Zorros Básquet, Neuquén tendrá 8 representantes en la Liga Federal

A 10 días del comienzo de la temporada 2022 de la Liga Federal de Básquet (ex Torneo Federal) la provincia de Neuquén tendrá la participación de 8 clubes.. El certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) ultima detalles para el inicio de una competencia histórica.

Además de los sanmartinenses, Zorros Básquet, Centro Español, El Bigua, Perfora, Independiente, Petrolero, Centenario y Pacífico participarán en la campaña 2022 del tercer escalón del básquet nacional. La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-FeBAMBA.

Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de Mayo. A partir de esa fecha los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs Región 1 y Patagonia vs Buenos Aires-FeBAMBA.