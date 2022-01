«Estamos hartos y desprotegidos», vecinos de Meliquina reclaman por mayor atención médica en la Posta Sanitaria

A través de una carta abierta dirigida al gobernador Omar Gutiérrez y a la ministra de Salud, Andrea Peve, los vecinos de Villa Lago Meliquina reclaman la necesidad de mejorar la atención de la posta sanitaria explicando que ya están hartos y desprotegidos. Según la información suministrada en junio de 2021 presentaron una nota y se reunieron con el director del Hospital Ramón Carillo, Dr. Ernesto Vignaroli, que es quien tiene a cargo la Posta Sanitaria de Villa Lago Meliquina.

En ese entonces la petición fue dotar a la Posta Sanitaria de atención médica de manera semanal: ya que se cuenta solo con la presencia del médico el primer jueves de cada mes, atendiendo aproximadamente treinta personas en ese día de consulta; lo que resulta insuficiente. Asimismo, se destacó la necesidad de un profesional para atención odontológica con regularidad semanal y de un extraccionista que permita tomar las muestras para llevar al laboratorio en San Martín de los Andes, al menos con una regularidad quincenal.

También se solicitaba reemplazo para el personal de enfermería ante eventuales licencias que tome la actual enfermera y equipamiento de un sistema fotovoltaico que cubra las necesidades para el buen funcionamiento de la Posta Sanitaria, dado que actualmente tiene provisoriamente en comodato un sistema fotovoltaico de 12v, gestionado por un vecino. Dicho programa estaba destinado a grupos familiares y no a instituciones.

Asimismo, se reclamaba la instalación de seguridad perimetral, mediante la colocación de un alambrado en todo el espacio fiscal destinado a salud.

En la nota, los vecinos explican que de eso solo se logró tener atención odontológica hasta el mes de diciembre de 2021 (porque se rompió el sillón y hace semanas que pidieron la responsable del Área Odontología que indique las especificaciones técnicas del equipo a comprar para que vuelvan a atender; aún no responden).

«En estos pocos días de 2022 han ocurrido por lo menos tres accidentes viales, algunos de ellos con heridos. Además hubo personas con padecimientos y/o dolencias menores que han tenido que transitar 40 km en una ruta de ripio en pésimo estado hasta el hospital de San Martín de los Andes. Hay un vecino internado grave con una peritonitis después de deambular de guardia en guardia (fue cinco veces a la guardia hasta que lo internaron). Hubo un caso de hipotermia asistido en primera instancia por una Veterinaria, (sí, por una veterinaria), y ayer una señora infartada y fallecida. Hoy no tenemos ningún tipo de asistencia médica, estamos totalmente desprotegidos. Ni siquiera tuvimos la atención mensual del médico bajo el sistema “Área Programa”, ni odontología, y la Posta Sanitaria permanece cerrada en plena temporada, ya que no se puso un reemplazo a la única enfermera que hay y que está de licencia. No tenemos ambulancias, son nuestros Bomberos Voluntarios y los propios vecinos los que salen a auxiliar frente a estas situaciones. Estamos hartos. Estamos desprotegidos.» concluye la nota