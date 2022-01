Macri y Larreta se reunieron en el búnker de Villa La Angostura, ¿de qué hablaron?

La reunión se hizo en la mañana de este sábado, pero aún no se sabe qué resultados tuvo. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta estuvieron a solas en la casa del ex presidente en el exclusivo country Cumelén, ubicado en la vecina localidad de Villa La Angostura, donde ambos están de vacaciones. Como suele suceder en este tipo de encuentros, no trascendió nada de lo conversado, pero alguien que los conoce a ambos desde hace muchos años aseguró: “Seguramente se pusieron de acuerdo en casi todos los temas, como siempre”.

Macri se mantiene más activo que nunca y quiere jugar un rol decisivo en la definición del candidato presidencial de Juntos por el Cambio para 2023. Algunos sospechan que sigue sin descartar su propia postulación para un eventual regreso al poder, aunque hace un mes brindó su definición más tajante sobre el tema: “No me anoto en ninguna carrera para ser presidente en 2023″. Hasta ese momento, eludía cualquier precisión y afirmaba que quería mantener su libertad para decidir postularse o no, sin condicionamientos.

Rodríguez Larreta, como se sabe, quiere ser candidato a Presidente y esta semana tuvo la primera reunión de una Mesa Nacional para apuntalar su proyecto político, que coordina Diego Santilli e integran Jorge Macri y Cristian Ritondo, y a la que podría sumarse Emilio Monzó. Desde allí se definirá la estrategia que seguirá el jefe de Gobierno y ya comenzaron los sondeos entre dirigentes del interior, a quienes buscan comprometer para afianzar un mapa de respaldos a su postulación en cada una de las provincias.

Sin embargo, el ex presidente le dijo a su entorno: “No voy a ser prescindente”. Se refería a la interna en el PRO para elegir al sucesor de Alberto Fernández y dejó entrever de esa forma que podría inclinarse por apoyar a Larreta o a su principal adversaria, Patricia Bullrich. Macri ya advirtió que quiere, como el año pasado, que las postulaciones se definan en las PASO. Consideraque fue la clave que permitió el amplio triunfo en las últimas elecciones legislativas. El jefe de Gobierno y la titular del PRO piensan lo mismo.

Sin embargo, Macri le dijo a un grupo de dirigentes de su partido: “Sostengamos a Patricia. Es muy importante que llegue con posibilidades a 2023″. El dato desconcertó al alcalde porteño. ¿Se lo habrá planteado al ex presidente en Cumelén?

Algunos creen que el ex mandatario pidió “sostener” a Bullrich en busca de un equilibrio interno que le brinde más fuerza al candidato que finalmente resulte elegido en las PASO. Dicen, con cierta lógica, que Larreta supone que se trata de una forma de perjudicarlo. Quienes entienden los movimientos de Macri sostienen que si ambos competidores del PRO mantienen sus chances parejas hasta último momento, el propio ex presidente tendrá una mayor influencia política porque su apoyo a uno u otro será determinante.

Allegados a Macri deslizaron que no le cayeron bien las declaraciones de Rodríguez Larreta del fin de semana pasado, cuando dijo que el ex jefe del Estado “nunca expresó su vocación de querer competir por la Presidencia en 2023″. Según habría interpretado, fue una manera de “sacarlo de la cancha” porque “él prefiere que nadie interprete sus deseos ni sus planes”, según señalaron.

En forma paralela, Bullrich da señales de que tiene el apoyo de Macri: saldrá de gira desde este lunes por la costa atlántica y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, acompañada por el diputado nacional Hernán Lombardi, uno de los más estrechos allegados al ex presidente. En la recorrida de la jefa del PRO, que tendrá aires proselitistas, también estarán en distintas ciudades el filósofo Santiago Kovadloff, los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y el médico Carlos Kambourian.

Luego de la reunión cumbre de esta mañana, Rodríguez Larreta regresará el lunes a la Ciudad de Buenos Aires para ponerle fin a sus seis días de vacaciones. El ex presidente, que está instalado en Cumelén con su familia desde el 15 de diciembre, lo hará a fines de mes. Hasta el momento, ninguno dejó trascender los resultados del encuentro. Hay alguien que puede tener detalles: Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas y titular del Banco Central del gobierno de Cambiemos, que alojó a su amigo Rodríguez Larreta en su casa de Cumelén, la misma adonde estuvo Macri en 2011 cuando llegó con Juliana Awada para conocer ese paradisíaco lugar.

Uno de los últimos encuentros a solas que mantuvieron el ex presidente y el jefa de Gobierno tuvo lugar el 25 de junio pasado, en la casa de Macri en Acassuso, cuando discrepaban sobre las candidaturas porteña y bonaerense. Finalmente, el ex jefe del Estado viajó al día siguiente a Europa, donde se quedó 43 días, y el alcalde porteño logró que las listas fueran encabezadas por sus postulantes, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Suelen reunirse en más ocasiones de las que trascienden, aunque este tipo de cumbres se realizan antes de instancias importantes para el PRO y Juntos por el Cambio. Como sucede ahora, en que la carrera de 2023 está lanzada.

