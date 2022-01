Parques Nacionales informa que el acceso a la Cascada Ñivinco está permitido únicamente hasta la primera cascada

Los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín informan que el acceso a la Cascada Ñivinco está permitido únicamente hasta la primera cascada.

El Arroyo Ñivinco es de gran importancia para la conservación del pato de los torrentes, cualquier disturbio en las cascadas superiores amenaza su ciclo de vida, por lo que se invita a los visitantes a que disfruten este destino respetando el ambiente de esta especie de valor especial para los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín.

Se recuerda además, que el registro de trekking es obligatorio para esta senda, y que puede realizarlo online en www.nahuelhuapi.gov.ar.

Se solicita a los visitantes llevarse los residuos siempre, no ingresar con mascotas y no utilizar drone. El no cumplimiento de estas normas podrá ser sancionadas con elevadas multas.

Por otro lado, se informa que se han registrado robos a vehículos particulares, por lo que se solicita no llevar elementos de valor ni dejarlos en el auto.

Se están realizando controles con la policía y los guardaparques. Ante el avistaje de alguna de estas irregularidades antes mencionadas se solicita llamar al 105 o al 2944-303219 del Parque Nacional Nahuel Huapi.