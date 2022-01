La agrupación Nueva Generación lanza una campaña masiva de afiliación al Pro en Neuquén

La agrupación fue creada por un grupo de afiliados liderado por la diputada provincial Leticia Esteves. “Queremos que todos aquellos neuquinos que se sienten representados por nuestro espacio puedan tener una participación activa”, dijo.

La agrupación Nueva Generación, un espacio creado dentro del Pro neuquino y liderado por la diputada provincial Leticia Esteves, abrió una sede en el centro de la ciudad y lanzó una campaña masiva de afiliación. “Queremos que todos aquellos neuquinos que se sienten representados por nuestro espacio político puedan tener una participación activa”, aseguró la dirigente.

El local recientemente inaugurado se encuentra en Alderete 326 de la ciudad de Neuquén y abrió sus puertas la semana pasada.

“Creemos en la política como el ámbito de conversación y acuerdos entre los ciudadanos y para ellos se deben generar los espacios y darle cabida a todo aquel que quiere aportar -expresó Esteves en declaraciones a una radio local-. Estamos convencidos de que tenemos que tener un partido más amplio, un partido abierto. Era un partido que no tenía afiliaciones masivas, no teníamos una sede para recibir a la gente que se quisiera acercarse para encontrarnos, para charlar, para debatir, así que en eso estamos”.

Señaló que en la reunión que mantuvieron el jueves diputados provinciales con el ex presidente Mauricio Macri “hablamos de la reconstrucción de Juntos por el Cambio en Neuquén, porque hubo sólo dos provincias donde Juntos por el Cambio se rompió y hay que volver a armarlo. En lo personal soy una defensora de la unidad y nadie quería que se rompiera, pero ya estamos trabajando en lo interno de mi partido, el Pro, y en conversaciones nuevamente con el ARI”, dijo.

Mencionó que según los resultados de las últimas elecciones, en Neuquén el candidato más votado fue Pablo Cervi, de Cambia Neuquen, con casi 90 mil votos, mientras que el candidato de la Coalición Cívica-ARI sumó por su parte más de 50 mil votos.

“Eso quiere decir que las personas que quieren una política diferente de la que proponen el kirchnerismo y el MPN son mayoría en la provincia. Entre ambos obtuvieron más votos que el partido provincial. Son decenas de miles de personas de Neuquén que necesitan una representación que se ponga de acuerdo y gestione en consecuencia”, dijo, y aseguró que “muchos se quieren sumar, hace tiempo que se querían sumar y no sabían por qué vía hacerlo, y ahora van a poder”.

Asimismo, y en referencia a las últimas elecciones en la ciudad de Neuquén, resaltó que “hay gente que se ha ido del espacio y cuyos orígenes son de nuestro espacio político, como el concejal Guillermo Monzani que terminó la gestión de Horacio Pechi Quiroga y después fue candidato por su propio partido, por fuera de Juntos por el Cambio. Debemos ser más amplios y traer a todos los que están identificados con nosotros y han sido candidatos por otro partido político. En la ciudad, si hubiéramos estado unidos, también habríamos logrado un amplio triunfo”.

Rumbo a 2023

Respecto de las definiciones para 2023, indicó que el objetivo es “conversar entre los afiliados y los dirigentes y ponernos de acuerdo, y si no lo logramos ir a internas. Es lo más ordenado que podemos hacer para preservar la unidad y para, en definitiva, tener los mejores candidatos. Luego, el que pierda debe acompañar a los elegidos por la gente”.

“Creo que se ha llegado a una madurez política dentro de la alianza, y estar juntos es nuestro gran valor. No hacerlo es hacerle el juego al kirchnerismo y beneficiarlo, y creo que no vamos a tener ese problema. De hecho en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, en la que está Mauricio (Macri), Patricia (Bullrich) y Horacio Rodríguez Larreta ya se está buscando solucionar las internas que existen y que en provincias como la nuestra, donde no hay PASO, se pueda hacer de la mejor manera posible para que no haya heridos que después sean funcionales a los oficialismos”, dijo.

“Tenemos que ordenar primero, reconstruir y después ampliar hacia todas las fuerzas que se quieran sumar, inclusive algunas fuerzas o dirigentes que se han ido del espacio y que estaban y siguen identificados con el ideario y la acción de este espacio político”, finalizó la diputada.

Las redes sociales de Pro Neuquén Nueva Generación son: En twitter @ProNeuquenOk; en Instagram @proneuquenok y en Facebook @proneuquen