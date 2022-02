Las escuelas rurales se reunieron en plaza San Martín y prepararon sus banderas para el desfile del 4 de febrero donde visibilizarán su situación

El primero de febrero las escuelas rurales debían comenzar su ciclo lectivo algo que no ocurrió porque no se terminaron las obras que les permitirían hacer uso de las instalaciones. Hace dos años que los chicos y las chicas de las escuelas con ciclo lectivo febrero – diciembre ven suspendida su educación y que esperan, junto a sus padres y docentes, que el gobierno provincial finalice las obras que les permita retornar seguros a las escuelas.

Para reclamar esta situación el martes por la mañana se reunieron en plaza San Martín a pintar carteles y visibilizar lo que ocurre con sus escuelas. En total son cuatro las escuelas rurales de la región que no están en condicione de regresar a sus aulas y que están reubicadas en diferentes instituciones de la localidad como la escuela 313 que le presta un aula a Lolog o la Parroquia San José donde tres establecimientos dictan clases.

En diálogo con RSM Radio Nélida, madre de un alumno y trabajadora de la escuela de Piedra de Trompul “Lof Cayún”, contó algunos detalles de la situación que atraviesan actualmente y los motivos que los llevaron a manifestarse frente a la municipalidad. Respecto a las acciones que realizaron detalló: “Estuvimos pintando los carteles para el desfile del 4 de febrero”.

Asimismo, Nélida remarcó que esta escuela está sin clases desde octubre, pero que el problema viene desde mucho antes, “desde el inicio de la pandemia estamos sin clases”, aseguró y explicó: “Cuando se retomó la presencialidad pudieron ir a la escuela desde agosto hasta octubre que fue cuando YPF realizó la inspección y retiró el medidor al detectar que había 20 pérdidas de gas”.

La historia es similar en cada uno de los establecimientos y si bien desde el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Educación y el gobierno provincial se comprometieron a realizar las obras a través de mantenimiento escolar por el momento esto no ocurrió. Incluso en una nota que la Defensoría del pueblo de la ciudad de Neuquén envió al gobernador Omar Gutiérrez hacen referencia a que “durante los primeros 15 días de enero el Señor ministro de Gobierno y Educación informó públicamente, que el agrupamiento de establecimientos etiquetados con el color rojo, habría pasado de incluir 30 a 50 escuelas”.

Particularmente, la escuela 337 enfrenta, no solo, el problema de las pérdidas de gas, sino que, además, no cuentan con un tanque de reserva para hacerle frente a la emergencia hídrica que atraviesa la región. “También estamos reclamando por una Trafic para que los chicos y las chicas que viven más alejados puedan llegar a la escuela”, expresó Nélida y agregó: “El mayor problema es en el invierno cuando llueve y los chicos llegan mojados”.

Asimismo, Nélida aseguró que el reclamo principal es “el derecho de los chicos y de las chicas a estudiar, a ir a la escuela, estar con sus compañeros y aprender de sus docentes”. En este sentido, afirmó: “Nosotros podemos sentarnos con los chicos y tratamos de explicarles, pero no reemplazamos a los maestros, ellos necesitan ir a la escuela y que seas los docentes los que les expliquen las cosas”.

Las escuelas con período febrero – diciembre no son las únicas que no están en condiciones de comenzar el ciclo lectivo, lo cierto es que no queda claro cuál es el número real y por eso desde la Defensoría instaron al gobierno provincial a que “en un lapso de 15 días improrrogables, tenga a bien informarnos lo siguiente: 1.- Cantidad, identificación y localización de las escuelas del sistema público educativo, en todos sus niveles y modalidades, que se encuentran en proceso de mantenimiento u obra. Curvas de avance de tales acciones y plazo de finalización de las mismas. 2.- Identificación de los edificios agrupados en el código de color rojo, con la correspondiente matrícula escolar de cada uno”.