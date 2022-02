«Solicitamos inspecciones a Recursos Hídricos de la provincia por intervenciones particulares en cauces de agua», sostuvo la concejal Rivera

Hace unas semanas, a través de una nota enviada por la concejal del Movimiento Popular Neuquino, Eliana Rivera, al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Ing. Carvallo, se planteó la preocupación respecto a intervenciones sobre los arroyos Maipú, Chacay y el Molino, manifestado por vecinos ante la Dirección de Guardas Ambientales y al bloque del MPN, y que fuera corroborado en forma personal mediante recorrida de los cursos de agua mencionados. Donde pudieron observarse desde pequeños diques, hasta desvíos importantes del curso natural de los mismos, lo que se evidencia aguas abajo con la disminución del caudal.

Al respecto Rivera manifestó: «Frente a una emergencia hídrica preocupante, es importantísimo hacer un uso responsable y equitativo del recurso agua. La ley provincial 899, “Código de Aguas”, prevé solicitar por parte de particulares, la autorización correspondiente, de acuerdo al uso a darle, pero no así disponer del mismo, perjudicando a otros vecinos. Por ello le solicité al Director de Guardas Ambientales llevar adelante un recorrido que permita ver in situ lo que muchos vecinos manifestaron. Y luego procedí como corresponde, a solicitar ante la provincia la intervención inmediata para conocer qué de todo lo que encontramos está habilitado, y de no estarlo, realizar las actuaciones legales correspondientes».

Es importante mencionar que ante la solicitud realizada y en el marco de la emergencia hídrica, la provincia dio respuesta inmediata mediante inspección, y se encuentra realizando las actuaciones legales correspondientes, que implica además destruir dichas obras.

La concejal además manifestó: «Otros de los aspectos a trabajar, es la ocupación de los bordes de cauces que podemos observar en la zona de la Vega San Martin, hay que recuperar esos espacios que en algunos casos son ocupados con construcciones, ampliación de parques, colocación de decks, alambrados y demás, cuando deberían ser de acceso público, pero esto implicará un trabajo coordinado con provincia y el ejecutivo municipal en el marco de los mejoramientos de los espacios públicos para el disfrute de cada uno de nuestros vecinos».