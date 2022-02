Aeropuerto Chapelco ya funciona con normalidad tras el incidente de este lunes

El aeropuerto de nuestra localidad, Aviador Carlos Campos, desde este martes por la tarde, ya se encontraba operando con normalidad. Por motivos que aún no fueron aclarados, la estación aérea estuvo inoperativa durante la tarde noche del lunes y las primeras horas de este martes, ya que el avión habría golpeado una de sus puertas con una escalera, lo que impidió su trayecto.

Foto: Federico Soto – RSM

Actualmente el aeropuerto solo tiene un puesto de estacionamiento para aviones comerciales, debido a que aún no están reacondicionadas las terminales 1 y 3. Al no haber otro puesto de estacionamiento se hizo imposible que trabaje con normalidad hasta que el avión no repare su falla.

Si bien fueron algunas horas y el problema no pasó a mayores, desde varios sectores turísticos vienen alertando este problema. En específico, la Asociación hotelera y gastronómica (AHGSMA) criticó duro la falta de inversión en un comunicado en el que recalcó: «Una vez más pedimos que pongan al Aeropuerto a la altura de lo que San Martín de los Andes merece. Basta de posdatar la inversión con posibilidades remotas de organismos: haga las inversiones necesarias con urgencia».

El inconveniente de este lunes, únicamente afectó a los pasajeros que debían viajar desde Chapelco a Buenos Aires y tuvieron que ser derivados a otros vuelos desde Bariloche.

La Administración señaló que, a pesar de las informaciones, «el aeropuerto nunca cerró ni dejó de estar operativo».

El avión que debía regresar a Buenos Aires ayer con pasajeros, y no despegó preventivamente. Fue revisado esta mañana por técnicos de Aerolíneas Argentinas que vinieron desde Buenos Aires, quienes certificaron que el avión estaba en condiciones de regresar sin necesidad de una intervención mecánica.

Finalizada la revisión, el avión partió de regreso a Buenos Aires «en ferry», es decir, sin pasajeros.