Riders sanmartinenses participaron de competencias regionales en Italia

Un grupo de jóvenes esquiadores de nuestra localidad, entre 14 y 16 años, participaron de distintas competencias regionales en el invierno europeo. Las premisas competir, pasarla bien y sumar experiencia.

Por un lado en Sauze d’Oulx, una estación de esquí en los Alpes italianos, ubicado en el Alto Valle de Susa, Piemonte, el pasado 6 de Febrero un grupo de esquiadores del Club Lácar participaron de una competencia abierta de Slalom Gigante.

Allí estuvieron en Categoría U14, Joaquín Korte que quedó primero en la categoría, Marco Dantonio llegando en el tercer lugar y Justo Guerendiain, en la décima colocación y entre las chicas en U14 Renata Landero, en la tercera posición y en U16, Serena Oriolo salió décima.

Por otra parte y en otro rincón de Europa, Lucio Romani junto con el equipo argentino junior de snowboard, participaron en el burton Mountain Mash, en el Ursus Snowpark en Madonna di Campiglio.

En esta competencia abierta, Lucio no tuvo la mejor suerte en cuanto a clasificación y nos dejó este mensaje “yo no pude meterme a las finales porque no pude completar mi ronda pero estuvo bueno, nos divertimos y sumamos experiencia en competencias.”

Vale recordar que el equipo argentino junior de snowboard tiene una serie de competencias de este tipo de cara al Campeonato Mundial Junior de Snowboard, a disputarse entre el 6 al 13 de marzo, en Leysin, Suiza.