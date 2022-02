La jefa de Zona Sanitaria IV explicó: «Tenemos menos internados y los que hay son más leves»

Los partes del Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) muestran una clara baja en los casos activos de Coronavirus. Según explicó la jefa de Zona Sanitaria IV, Alonso Perín, a RSM Radio esto tiene que ver con los cuidados, con la disminución en los testeos y “también, con el comportamiento propio de la enfermedad”. Además, contó de qué manera se llevarán adelante los protocolos para el regreso presencial a las escuelas.

Foto: Leo Casanova – RSM

En primer lugar, la jefa de Zona Sanitaria IV Cecilia, Alonso Perín, detalló que, durante el mes de enero, debido a la cepa Ómicron, “tuvimos mucha gente contagiada y esto hace que se genere una especia de inmunidad, como si hubiera sido una vacunación masiva”. En este sentido, remarcó: “Ahora, al haber menos testeos nos enteramos de los casos que son más graves o de los internados que tienen factores de riesgo”.

A su vez, la doctora Alonso Perín aseguró que «venimos mejor de lo que estuvimos en enero. Tenemos menos internados y los que hay son más leves y eso nos permite dedicarnos a otro tipo de patologías que por la pandemia teníamos pendientes”.

Con relación a la cuarta dosis la cabeza de la cartera sanitaria fue prudente y dijo: “Estamos esperando que sea oficial y que la provincia se adhiera para poder hacer la convocatoria que corresponda”. Por lo tanto, expresó que por ahora son versiones que se dan desde el Ministerio de Salud de la Nación, pero nada oficial.

Sin embargo, Alonso Perín, aclaró que lo esperable es que el coronavirus se convierta en una enfermedad similar a la gripe u otras en las que hay que vacunarse todos los años. “Son otras vacunas que uno ya incorporó tanto en el calendario que ni se las cuestiona, con el Covid probablemente pase lo mismo y a eso es a lo que queremos llegar”, afirmó la especialista.

Finalmente, se refirió al inicio del ciclo lectivo 2022 y a los protocolos que se van a estar aplicando para el regreso presencial a las aulas de las escuelas neuquinas. Sobre esto la doctora Alonso Perín contó: “Todos los meses se hace el Consejo federal de salud del que participan todos los ministros de Salud del país junto con el Ministerio de salud de la Nación para acordar medidas. La semana pasada estuvieron reunidos con la subsecretaria de Educación y estuvieron trabajando el tema protocolos, pero todavía no hay nada oficial”.

En Argentina la vacunación no es obligatoria, por ende “no podemos pedirle ningún pase sanitario a los niños y esto es por varios motivos. Primero porque es un derecho la educación y segundo porque los niños no son quienes toman la decisión, son los padres”, enfatizó la médica y agregó: “Sí es importante entender que en el caso de que un niño no esté vacunado si un compañero se contagia de Covid va a tener que aislarse, en cambio, si está vacunado y no presenta síntomas no va a ser necesario. Entendiendo que lo que todos los padres quieren es que no pierdas más días de clases va a ser importante que se completen los esquemas, además ya llevamos un tiempo con la vacunación y quedó demostrado que no hay mayores complicaciones”.