Matías Lavandeyra: «Para nosotros el único porcentaje posible de escuelas abiertas es el cien por ciento»

Este miércoles ATEN y el gobierno provincial se sentarán por segunda vez en la mesa de negociación salarial. Durante el primer encuentro fue el gremio docente el que “monopolizó” la palabra, pero está vez tienen planificado sentarse y escuchar lo que esperan sea una propuesta que puedan llevar a la asamblea para discutir con sus compañeros y decidir de qué manera continúan. Además de la propuesta salarial, tanto los docentes como la comunidad educativa en general, esperan saber el estado de las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo que está previsto para el 2 de marzo.

Foto: Federico Soto – RSM

En los últimos días, el gobernador Omar Gutiérrez dijo que en la provincia el 95 por ciento de las escuelas se encuentra en condiciones de comenzar las clases presenciales. En diálogo con Realidad Sanmartinense, Matías Lavandeyra, secretario general de Aten San Martín de los Andes (Aten SMA), se refirió a estos dichos y, también, habló sobre el encuentro previsto para este 16 de febrero, entre el gremio docente y el gobierno.

Respecto a la convocatoria por parte del gobierno provincial, luego del cuarto intermedio, Lavandeyra expresó: “Esperamos tener una propuesta consolidada que sea, más o menos, lo que venimos pidiendo para poder llevarla a las asambleas docentes y ahí poder definir si es la mejor propuesta y si es la que el sindicato acepta, o no”.

En este sentido, explicó que desde el comienzo de la pandemia los docentes perdieron poder adquisitivo y que por eso debería haber alguna cláusula en la que se contemple este punto. “En el acuerdo tiene que hablar de una recomposición que nos acerque un poco a lo perdido durante el año 2020. También, se tendría que tener en cuenta alguna cláusula en la que se contemple la inflación de este año que sabemos va a ser mayor a la prevista”, sostuvo el docente.

A su vez, detalló que una vez que tengan la propuesta del gobierno provincial, la misma se presentará en las asambleas para que seas los docentes quienes, finalmente, decidan si se acepta, o no. Lavandeyra enfatizó: “La democracia interna de Aten hace que esas decisiones no estén en manos de las conducciones, sino que sea cada compañero y compañera quien con su mano alzada decida si esa propuesta es buena o no y en pos de eso luego el sindicato acciona”.

Respecto a los datos expresadas por el gobernador, Lavandeyra, aseguró que “ese 95 por cientos, que indica la cantidad de escuelas que están en condiciones de iniciar el ciclo lectivo, no es totalmente exacto, porque el número de escuelas que el gobierno cuenta no es la real”.

En este sentido, el secretario general, explicó: “Esos números no tienen en cuenta a todos los anexos, cuando sabemos que hay escuelas que tienen tres o cuatro localizaciones. Esto hace pensar que el cálculo está mal hecho adrede para que no de una cifra tan grande”.

Asimismo, el docente sanmartinense, remarcó: “Para nosotros el único porcentaje posible en cuestiones de infraestructura de mantenimiento de escuelas que tengan que estar abiertas es el cien por ciento, no puede haber un 99, porque eso implica que tenés una cierta cantidad de escuelas, con chicos y chicas que no están teniendo clases” y subrayó: “No sirven los porcentajes”.