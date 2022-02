Ayudar es contagioso: final feliz para Melisa y los bancos restaurados

A fines de enero, un hecho de vandalismo cometido en los bancos y el cerco de madera del Museo Municipal Primeros Pobladores movilizó a una joven vecina y generó un hermoso impacto en la comunidad. Ella dio el primer paso, el siguiente y el último, pero no estuvo sola. Tras hacerse pública su historia, muchas personas ofrecieron donar materiales para ayudar a lograr la meta. Es momento de agradecer.

Al conocer lo ocurrido en el querido e histórico Museo Primeros Pobladores, Melisa Cousin se propuso restaurar los daños por sí misma, poniendo su voluntad y compromiso para subsanar el hecho. Tras hacerse pública su historia, varios vecinos comerciantes del pueblo se ofrecieron a donar materiales para la causa.

«Se comunicaron conmigo Martín Comesaña, Sebastián Ramírez y Ezequiel Bazualdo. Todos ellos donaron los materiales que necesitaba: Cetol, pinceles, lijas y el tinte roble. Me dio mucha felicidad que se sumaran. Después los llevé al museo y me dijeron que alguien de la comisión iba a encargarse de terminar el arreglo», explicó Melisa a RSM.

Finalmente, con el arreglo hecho, el reconocimiento de parte de las autoridades, recibido este miércoles, la tomó por sorpresa. «Se contactó conmigo el subsecretario de cultura para coordinar un encuentro junto con el secretario. Me entregaron un diploma de Distinción al Mérito por el trabajo voluntario que hice al reparar los daños ocacionados por desconocidos en el moviliario del museo y también un bellísimo libro de poesía reunida de autores locales, «Voces del Lácar». La noticia me tomó por sorpresa y me dio mucha alegría el reconocimiento. Pienso que está buenisimo que estas cosas pasen porque pone en valor la inciativa ciudadana y promueve las buenas intenciones«, expresó la joven.

Fotos: cortesía