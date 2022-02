Comerciantes indignados por los constantes robos identificaron a los autores y solicitan que la Justicia, la Policía y el municipio actúe

Muchísimos de ellos fueron víctimas de diferentes robos sin la utilización de la violencia, pero sí con los mismos métodos. Cansados, indignados y preocupados se acercaron hasta el municipio para llevar los reclamos al Director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso, solicitando entre otras cuestiones, la instalación de al menos 25 cámaras de seguridad que implementan tecnología y lectura de patentes, como parte de las estrategias llevadas adelante para combatir la delincuencia y ejercer prevención.

Foto: Federico Soto – RSM

Uno de los danmificados o víctimas de los robos realizados en la zona comprendida entre avenida San Martín y Obeid y las calles Mariano Moreno y Rodhe, expresó que «en los últimos días venimos sufriendo varios robos en distintos comercios de la zona. Ingresan cuando estamos cerrados rompiendo alguna puerta o ventana y se llevan lo que pueden. Llama la atención la modalidad con la que actúan porque impunemente trabajan todo el tiempo necesario. De hecho de un hostel ubicado frente a la guardia del Hospital, estos muchachos ingresaron por el fondo, arrancaron una ventana y se llevaron hasta los sanitarios», sostuvo.

La dueña del Hostel, que tiene un hijo con discapacidad, expresó que «además de habernos llevado todo, nos dejaron una nota amenazándonos».

«El pasado miércoles en la confitería Punto Andes tuvimos un episodio con las cámaras de seguridad donde los autores de los diferentes robos quedó filmado», indicó uno de los comerciantes afectados por estos robos.

Foto: Federico Soto – RSM

En un petitorio que le realizaron a Troncoso, además solicitaron que se realice una importante poda para así evitar que la zona quede oscura y genere mayor iluminación. «Troncoso nos ha ayudado, pero necesitamos mayor presencia policial para evitar estos robos. Con respecto a las cámaras de seguridad nos dijeron que iba a haber un reordenamiento de las mismas después de la temporada. La idea es que estos muchachos, que están identificados, paren un poco con esto», manifestó otro de los comerciantes.

«Los autores los tendríamos identificados, son vecinos de la zona pero por una cuestión lógica no damos mayores detalles. Algo debe haber porque no se actúa, algo raro hay porque están registrados en una de las cámaras de seguridad de uno de los comercios. Los hechos son todos en el mismo radio e inclusive nos llama la atención que en el mismo domicilio funciona una guardería infantil y un centro de yoga. Para que funcione esto así es porque hay alguna complicidad. Hoy le solicitamos al municipio el reordenamiento de las cámaras de seguridad, no puede ser que a una cuadra del Hospital no hayan cámaras. Si no hay respuestas esto va a terminar mal, lamentablemente», indicó el uno de los dueños de los negocios afectados.

El dueño de las cámaras de seguridad que fueron destruidas por uno de las dos personas sindicadas como autores de los robos que se vienen generando fue tajante, «soy vecino lindero de ellos, cuando rompieron las cámaras tuvo la mala suerte de quedar filmado. Si la Justicia no actúa, la Policía no tiene mucho para hacer. En uno de los hechos que ocurrió a la vuelta de mi negocio, vinieron a allanar tres días después y ya no había nada. Uno de los autores tenía prisión domiciliaria pero ya debe haber caducado porque está libre y continúa robando», sostuvo Emanuel.

«Cuando baja el movimiento de gente, después de las 12 de la noche, esto es tierra de nadie. La cuadra es oscura, es una boca de lobos esto porque hasta las 5 de la madrugada no anda nadie», amplió el vecino, quien en la denuncia dejó establecido que «ante un nuevo hecho tomará las medidas que considere oportunas haciendo responsable a la Justicia por no actuar correctamente».

Son varios los testimonios de los comerciantes que dan cuenta de que los autores están identificados en varias imágenes de diferentes negocios que fueron robados. «Todas las noches hay problemas con estas personas porque la Justicia no actúa. Yo responsabilizo al fiscal que está adelante de todas las causas que lleva adelante, pero no podemos compartir la vía pública con este tipo de personas», sostuvo Flavio, otro de los comercios robados.

Las declaraciones son todas muy parecidas, todos son víctimas del robo de dos personas, que aducen que son parientes y que tienen a mal traer a la cuadra. Solicitaron que el municipio actúe, que la Policía tenga mayor presencia y que desde la Justicia se implementen las medidas necesarias para evitar nuevos danmificados.