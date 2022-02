A días del inicio de clases en la EPET 21 faltan aulas para cuatro cursos y el CPE no brindó ninguna una solución

A días del comienzo de clases, las autoridades de la EPET 21 tuvieron que enviar un comunicado a las familias de sus alumnos informando que, debido al crecimiento del alumnado, cuatro cursos no cuentan con aulas para iniciar las clases. En la nota, el directo de la EPET señaló que esta problemática se informó con tiempo a las autoridades para que se pueda resolver, pero que la solución aún no llegó por lo que cuatro cursos no tendrán aula para comenzar el ciclo lectivo 2022.

En el comunicado que se envió a las familias, las autoridades explicaron: “A pesar de haber informado con tiempo suficiente a la dirección de nivel técnico del faltante de dos aulas más, para este año lectivo; de haber solicitado en tiempo y forma una solución simple mientras se construyan nuevas aulas; de proponer a través de nota con croquis una solución, luego de la visita de nuestro director de nivel técnico y profesional (nivel al que pertenece nuestra institución) para ejecutar la obra en diciembre-enero; es que lamentamos informarles que al día de la fecha no tenemos una solución al respecto”.

En diálogo con Realidad Sanmartinense, Marcelo Ávila, director de la EPET 21 enfatizó que este crecimiento no tiene que ver específicamente con los alumnos ingresantes, sino que su problema “es por el crecimiento exponencial propio”. Algo diferente a lo que ocurrió con la EPET 12 que, producto de la gran cantidad de jóvenes que se inscribieron para comenzar primer año, tuvieron que buscar locaciones alternativas para que ningún alumno se quedara sin banco.

Asimismo, el director, aseguró: “Todos los años crece la matrícula”. Y precisó: “El año de pandemia (2021) que se cursó virtual y semi presencial en burbujas, desarmamos el laboratorio, biblioteca y sala de docentes para convertirlas en aulas, ya que no estaban habilitados el laboratorio ni la biblioteca por protocolo. Ahora en presencialidad plena tenemos que habilitar el laboratorio y biblioteca para que cumplan con su objetivo pedagógico”.

A esto, se sumó: “La decisión de gobierno de pasar a todos los alumnos que cursaron en el año 2020 al año 2021, por lo que se espera, una gran repitencia al cursar programas unificados y colapso en los cursos”.

En el comunicado, Ávila expresó que se reforzó varias veces el pedido y que incluso viajaron hasta Neuquén, al Consejo Provincial de Educación (CPE), pero que, así y todo, no cuentan con una solución. La falta de respuesta por parte del CPE, llevó a la institución a tomar una decisión sobre la forma en las que se dictarán las clases hasta tanto haya una solución permanente.

Sobre esto, detallaron: “Iniciaremos las actividades escolares quedando CUATRO CURSOS SIN AULAS. Como equipo directivo, estamos analizando la posibilidad de utilizar las aulas disponibles con los estudiantes en forma rotativa ofreciendo el mismo derecho para todas y todos nuestras/os estudiantes, hasta que el CPE nos brinde una solución”.

Por último, las autoridades del establecimiento, invitaron a la comunidad a sumar sus ideas y propuestas para que todos los alumnos puedan comenzar las clases. Respecto a este punto remarcaron: “Estamos a disposición para cualquier información y/o propuesta que surja, pero sosteniendo que la solución no es separar nuevamente a nuestras y nuestros estudiantes del edificio, como tampoco la utilización de tráileres, ya que contamos con espacios suficientes para dar una solución rápida y efectiva, con menor inversión de lo que costaría alquilar otros espacios”.