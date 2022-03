Apertura de sesiones legislativas: Gutiérrez puso el foco en el desarrollo de la provincia

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó esta mañana la apertura del LI período de Sesiones Ordinarias de la Honorable Legislatura de Neuquén, desde donde condenó la invasión territorial de Rusia a Ucrania, presentó un plan de desarrollo con horizonte al 2030 de la provincia, uno de cuyos ejes principales es la “Economía del Conocimiento”. También ponderó los acuerdos salariales que garantizan un normal comienzo del ciclo lectivo mañana 2 de marzo, dijo que en el primer semestre estará listo el convenio colectivo del Escalafón General y anticipó un año de aceleración del desarrollo de Vaca Muerta.

Lo hizo en el recinto legislativo, frente a los 35 legisladores y legisladoras, el vicegobernador Marcos Koopmann, el gabinete provincial, autoridades de municipios y comisiones de fomento de la provincia y representantes del resto de los poderes.

No a la guerra

“Es un momento difícil, complejo y triste. Mi rechazo categórico a la decisión rusa de invadir territorio de Ucrania; y mi exhortación en nombre del pueblo neuquino que cese el fuego (…) la violencia física y verbal, el uso de la fuerza militar y las guerras no construyen porvenir y futuro, generan retroceso y pérdidas humanas, económicas y sociales”, dijo el mandatario al abrir su mensaje legislativo.

“Es por la vía diplomática y no de la fuerza –agregó- este año también se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y no vamos a dejar de reclamar lo que es nuestro; vamos a rendir honores a esos hombres y mujeres que fueron al frente, aún sin compartir la decisión, y entregaron hasta la vida”.

“Se cumple también este año un nuevo aniversario de aquella decisión estratégica de don Felipe Sapag de crear la Universidad Nacional del Comahue. Son 50 jóvenes años. Cuesta imaginar a la provincia sin la universidad; es imposible, están conectadas”, opinó.

Gutiérrez hizo mención también al incendio ocurrido en el Lote 39 en Quillén, en cercanías de Aluminé, al comienzo del verano, agradeciendo a los brigadistas neuquinos y de otras provincias quienes, con su trabajo, “permitieron contener el fuego y cuidar la salud de nuestro medio ambiente”. También recordó a las dos personas fallecidas por la caída de un helicóptero durante el combate del incendio: “Mis respetos y mis saludos para estas dos personas y para sus familias”.

Ciclo lectivo

“Arranca mañana el ciclo lectivo, yo quiero agradecer y felicitar a las cuatro representaciones sindicales por la actitud madura y en priorizar a las chicas y chicos en las escuelas a partir de mañana; y también al esfuerzo realizado por la representación ministerial en esa mesa”, dijo Gutiérrez.

En ese contexto, recordó que este miércoles comienza la nueva escuela secundaria, “que garantiza la continuidad escolar y tiene una fuerte apuesta al fortalecimiento del ciclo básico de primero, segundo y tercer año (…) En 10 años creció un 16,7% la matrícula, convirtiendo a la educación estatal neuquina en la séptima del país con mayor cantidad de estudiantes en etapa”, explicó, ratificando además que el gobierno neuquino “seguirá entregando notebooks hasta que cada alumno y alumna tenga su computadora, convirtiendo esa decisión en un derecho”.

También se refirió al acuerdo salarial con los gremios estatales. “Hemos pautado un aumento trimestral por el promedio de tres indicadores de inflación y en lo retroactivo hemos hecho un reconocimiento del 20% a pagar en estos tres meses”, recordó el mandatario, quien relató las dificultades que tuvo el Poder Ejecutivo en 2020 para afrontar sus compromisos salariales: “Aún con todos nuestros problemas, no tocamos ni un peso ni un derecho de los trabajadores”, sostuvo.

En ese contexto, el gobernador anunció que “en el primer semestre del año se terminará el convenio colectivo del Escalafón General (…) Neuquén mercará tendencia de esta forma al ser la primera provincia del país que otorgará certeza y seguridad para cada trabajador y trabajadora público”.

Plan 2030

La Constitución Provincial establece la planificación como política de Estado, remarcó Gutiérrez. En tal sentido indicó que “nosotros hemos hecho honor a ese mandato y venimos a presentar un plan con horizonte en 2030. Hoy, al igual que en mis anteriores años, he dado cuenta ante ustedes del avance de las mismas. Pero tenemos que seguir pensando en el porvenir de nuestras generaciones, actuales y futuras; anticipándonos a los cambios y asegurando las condiciones de la mayor calidad de vida”, sostuvo.

En ese contexto -detalló que esta herramienta- «busca configurar una provincia con centro en los neuquinos y neuquinas; en segundo lugar, propiciamos una provincia verde, en tercer lugar queremos una provincia próspera; y por último, una provincia pacífica, justa e inclusiva”.

El nuevo Plan de Desarrollo que guiará la planificación provincial es accesible en http://w2.neuquen.gov.ar/images/stories/gobierno/plan-2030.pdf-

Concesiones hídricas

Gutiérrez recordó que en 2023 culminarán los vencimientos de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes sobre los ríos Limay y Neuquén: “Firmamos un acuerdo con la provincia de Río Negro para realizar un trabajo conjunto tendiente a intervenir en la administración y explotación comercial de esos aprovechamientos hidroeléctricos. Y ahora vengo a convocar a una mesa de trabajo integrada por legisladores de ambas provincias, vicegobernadores y autoridades del Congreso de la Nación para escuchar a todos los representantes del pueblo de las dos provincias”, anticipó.

Hidrocarburos

Sobre la actividad hidrocarburífera en la provincia, Gutiérrez anunció que este año se concretarán cinco nuevas concesiones no convencionales, para llegar al 33% de la superficie de Vaca Muerta concesionada. Este año, la inversión privada allí será de cinco mil millones de dólares.

“Es el tiempo de la aceleración del desarrollo de Vaca Muerta. Hoy un tercio del petróleo del país es de Vaca Muerta. En 2021 llegamos a la producción de 71 millones de barriles. En diciembre Neuquén produjo 246 mil barriles/día; y en enero llegamos a 258.000. El objetivo para 2022 es superar el máximo histórico de producción petrolera en Neuquén, que es de 308 mil barriles/día”, anticipó Gutiérrez.

De los 71 millones de barriles de crudo producidos en 2021 se exportaron 7,8 millones, generando una balanza positiva de 516 millones de dólares, “que es un tercio de todo el petróleo que se exportó en el país”.

Sobre la producción de gas señaló que en 2021 creció un 7%, alcanzando los 457 millones de metros cúbicos/día. “En 2015 el petróleo no convencional representaba el 4,6% de toda la producción del país; y el gas era el 3%. Recuerdo cuando decían en aquellos años que vendíamos espejitos de colores, cuando (el gobernador mandato cumplido) Jorge Sapag daba a conocer Vaca Muerta. Hoy, el petróleo de Vaca Muerta representa el 36% y el gas el 31%”, detalló.

También se refirió a las obras en el ámbito del midstream para el transporte de hidrocarburos, destacando en particular la decisión del gobierno nacional en llevar adelante la construcción del gasoducto a Saliquelló: “Se trata de una de las tres principales obras de desarrollo del país, que permitirá resolver de cuajo el problema de transporte de hidrocarburos; y necesitamos que esté operativo en el invierno de 2023”, explicó.

De acuerdo a datos provisorios los recursos que irán al fondo anticíclico correspondiente al mes de enero será de 400 millones de pesos.

Por otra parte, Gutiérrez apoyó públicamente el proyecto de reestablecer la Tarifa Comahue que impulsa el vicegobernador Marcos Koopmann, para evitar que Neuquén pague el costo de transporte de la energía que se produce en la provincia: “No podemos seguir pagando el transporte de un recurso que se genera acá”, dijo el mandatario.

Durante su mensaje, el mandatario dijo que es decisión del gobierno neuquino avanzar y concretar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, instruyendo al vicegobernador Marcos Koopmann a realizar las gestiones y consensos necesarios para obtener su aprobación.

También ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar y concretar el relevamiento territorial de comunidades indígenas: “No vamos a dejar este tema para la próxima gestión”, sostuvo.

En lo referido a la cuestión tributaria, recordó que Neuquén “disminuyó la presión tributaria y simplificó el régimen impositivo”. En ese contexto, anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de regularización tributaria para deudores de tributos provinciales.

“Este año vamos a inaugurar del centro de convenciones El Cisne en el paseo costero de Neuquén capital, diversificando la economía e incorporando nuestros atractivos turísticos de cara al río en todas las localidades neuquinas”, dijo Gutiérrez. Citó como ejemplos las obras realizadas en Neuquén capital, Bajada del Agrio, Chos Malal, Villa Pehuenia y Junín de los Andes, entre otras.

Política

Sobre el horizonte político de 2022, Gutiérrez recordó que “muy probablemente este año cada sector político elija autoridades y candidaturas; lo que yo les pido es que lo hagamos de manera respetuosa, ágil y teniendo en cuenta la situación socio-económica que transita el pueblo del Neuquén, porque la prioridad debe estar puesta en las soluciones”.

En ese sentido, dijo que “cada uno de los puestos de trabajo que se cayeron no se fueron, son personas que están acá, entre nosotros. Yo estoy convencido que vamos a tener un año pleno de recuperación económica y social, en la medida que no perdamos el tiempo en confrontaciones. No es confrontando, sino a partir de visibilizar nuestras ideas y poniéndonos de acuerdo para generar desarrollo”.

La pandemia

Durante su mensaje, Gutiérrez hizo un análisis retrospectivo de las medidas tomadas por su gestión en los momentos más difíciles de la pandemia: “Vistas desde hoy, son medidas altamente cuestionables. Pero cómo decía días atrás el intendente de Junín (de los Andes, Carlos Corazini) la única certeza en ese momento era la incertidumbre. Buscábamos ganarle tiempo al tiempo para construir curva de aprendizaje, y todas las medidas que tomamos fueron para preservar la vida”, dijo. “Pagué todos los costos y fui al frente en todas las decisiones que hubo que tomar, porque consideré que lo más importante era salvar la vida”, agregó.

Sobre la actualidad del proceso de vacunación contra el Covid afirmó que “es ejemplar. Yo propuse que fuera voluntario, libre y gratuito y hoy podemos decir con alegría que hemos aplicado de 1,5 millón de vacunas en tiempo récord”. Hoy, el 87% de la población neuquina cuenta con esquema completo y el 58% ya se colocó la dosis de refuerzo.

También recordó que, al comienzo de la pandemia, Neuquén fue la provincia “que más rápido acusó las consecuencias de la pandemia; y ahora somos la que más rápido se está recuperando, con 7.000 puestos de trabajo de los 12.000 perdidos en el sector privado, con una mejora de las actividades productiva, hidrocarburífera, de la construcción y turística”, enumeró.

21 proyectos de ley

Gutiérrez presentó ante los legisladores 21 proyectos de ley que apuntan al cuidado del medio ambiente, la preservación del patrimonio, la inserción laboral, el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, la generación de inversiones, la modernización de los parques industriales, el turismo, la prevención de todo tipo de violencia y la asistencia a las víctimas.

Nuevo hospital de San Martín

El gobernador Omar Gutiérrez ratificó esta mañana que el nuevo hospital de San Martín de los Andes será inaugurado el 23 de septiembre. Esta obra, central para el sistema de salud neuquino, fue proyectada para los próximos 30 años.

El nuevo hospital será un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de Mediana Complejidad (Nivel 6) y se constituirá en cabecera de la Zona Sanitaria IV. En una primera etapa, tendrá 70 camas de internación factibles de ser incrementadas.

1.622 denuncias de maltrato animal

“Durante 2021 ingresaron 1.622 denuncias en total a través de la aplicación AMVoz. Según los casos fueron derivadas a Fiscalía, Mediación Comunitaria o Defensoría del Pueblo”, indicó el gobernador Omar Gutiérrez al referirse al dispositivo de denuncia de maltrato animal en la vía pública.

La plataforma AmVoz se creó en 2019 y se ha ido consolidando entre la ciudadanía como una herramienta para sensibilizar sobre el respeto y el cuidado a los animales. Se suma a otras iniciativas provinciales como las denominadas “estaciones animales” que buscan sensibilizar sobre el cuidado responsable e informar acerca del derecho animal y a las capacitaciones realizadas para dar a conocer la Ley Penal N° 14.346 de malos tratos y actos de crueldad animal y el Registro de Guardadores y Adoptantes de la Provincia de Neuquén, entre otros temas.

Puente sobre el río Malleo

El nuevo puente sobre el río Malleo, que integra la ruta provincial 23, será inaugurado en los próximos días. Así lo anunció hoy el gobernador. La obra dotará de mayor conectividad a las zonas centro y sur de la provincia ya que forma parte de un proyecto estratégico del Plan Quinquenal de Desarrollo Provincial 2019-2023: la pavimentación –en sucesivas etapas – de la traza que nace a la altura de Pino Hachado y culmina en Junín de los Andes, vinculando destinos turísticos como Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé y constituyendo una alternativa de circulación a la ruta nacional 40.

La nueva vía de comunicación –que reemplazará a un puente de madera- tiene 72 metros de longitud y 12 metros de ancho, con 876 metros de accesos pavimentados y obras complementarias tales como alcantarilla y reacondicionamiento del ingreso a la comunidad Painefilú.

Planta de procesamiento de pescado

El 21 de marzo quedará oficialmente inaugurada la planta de procesamiento de pescado de Piedra del Águila y se sumará al Corredor Productivo del Viento, compuesto por varias localidades ubicadas al sureste de la provincia, según adelantó hoy el mandatario provincial.

Ubicada a 15 kilómetros de Piedra del Águila, la planta no sólo se dedicará a los procesos de faena y fileteado, sino que además le dará valor agregado a la comercialización de truchas, plato que constituye uno de los sellos distintivos de la gastronomía neuquina.

Récord histórico de ingresos por el turismo

Durante su mensaje, el mandatario provincial informó que, desde las Fiestas hasta ayer, el turismo produjo ingresos por unos 14 mil millones de pesos en una temporada récord a la que es difícil encontrarle precedentes y que tendrá continuidad en marzo con la segunda fecha del calendario del Turismo Carretera (TC) que se disputará en el circuito de Centenario y el gran premio internacional de Motocross que se correrá en Villa La Angostura. “Vendrán a fortalecer los atractivos con los que cuenta la provincia y que se apoyan tanto en los atributos naturales, como en la infraestructura de servicios en la que la provincia, los municipios y el sector privado realizan permanentemente inversiones”, expresó.

Espacio Trama

Gutiérrez anticipó también que el próximo lunes, 7 de marzo, la localidad neuquina de San Martín de los Andes hará realidad uno de sus anhelos y cortará las cintas del Espacio Trama, un lugar para el teatro independiente de la ciudad, compuesto por salas que estarán íntegramente consagradas a las distintas manifestaciones de la cultura. Trama nació de un proyecto de gestión pública en el que tuvo, tiene y tendrá un rol protagónico la Asociación Civil Arte y Cultura en Patagonia.

También el ámbito cultural, el mandatario se mostró convencido de la necesidad de recuperar el cine teatro San Martín de Centenario: “Tenemos que llegar a un acuerdo para rescatar este espacio cultural para toda la ciudad”, dijo.

Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo

Tras la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, se distribuyeron 1.332 tratamientos a nivel provincial, detalló el gobernador. Al hablar sobre todo lo realizado en materia de salud sexual y reproductiva durante 2021, Gutiérrez indicó, además, que se adhirió al protocolo para la atención Integral de estas personas, creando incluso un equipo de especialidad médica para el abordaje de las solicitudes de interrupción legal a partir de las veinte semanas de gestación.

Informe de gestión

El informe de gestión correspondiente al 2021 está accesible en: http://w2.neuquen.gov.ar/images/stories/gobierno/Informe_de-gestion-2021.pdf

En tanto, las 250 iniciativas prioritarias para la ampliación de la matriz económica y social pueden descargarse ingresando a http://w2.neuquen.gov.ar/images/stories/gobierno/250-iniciativas.pdf