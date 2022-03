Es oficial: Argentina y el FMI sellaron el acuerdo por la deuda

El Gobierno y autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo final para refinanciar una deuda de algo más de 44.000 millones de dólares con pagos desde el 2026 aseguraron fuentes oficiales.

«(El presidente) Alberto Fernández y (el ministro de Economía) Martín Guzmán cerraron el acuerdo con el FMI», afirmó una de las fuentes. De esta manera, ahora se aguarda el envío del proyecto de ley al Congreso para su aprobación.

«Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023», dice el comunicado.

Y respecto al acuerdo en sí se informa que «se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034».

El comunicado oficial afirma que hay coincidencia entre el Gobierno y el FMI de que la inflación «es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral». «La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas. El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas», sostiene.

En otros puntos señala que:

– Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.

– Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.

– Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados “en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”.

– En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.

Tarifas

Tal como había anticipado esta mañana la Portavoz, Gabriela Cerruti, el apartado tarifas sostiene:

– Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios. En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.

– Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.

– La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c).

– Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

– La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

– Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

Debate en el Congreso

Mientras se terminaba de redactar el acuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque parlamentarios acordaron el cronograma de tratamiento del memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzará a debatirse el lunes en la comisión de Presupuesto de la cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

El texto del entendimiento debe ser aprobado por el Congreso, dado que es una de las condiciones que pide el FMI.

De esta manera, el debate arrancará el lunes por la tarde con la presencia de Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el director del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, anticiparon fuentes parlamentarias del oficialismo.

El martes, en tanto, se invitará a referentes de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y gobernadores de diferentes provincias.

Para el miércoles, está previsto que se avance en el dictamen, tras lo cual se sesionaría entre el jueves y el viernes para sancionar el texto en el recinto de la cámara baja.

«No hemos discutido ni contenido ni posiciones sino cómo vamos a funcionar», aseguró el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, al término de la reunión encabezada por Massa.

El cronograma fue acordado en el marco de un encuentro que se realizó en el Salón de Honor de la Cámara baja, del que participaron Heller y los jefes de bloque del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez; del radicalismo, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; de Evolución, Rodrigo De Loredo; de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López; y del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, entre otros.

Además, estuvieron la vicepresidenta del bloque del FDT, Cecilia Moreau; la secretaria parlamentaria de esa bancada, Paula Penacca; el diputado del PRO Luciano Laspina, así como el director de la Comisión de Presupuesto, Ariel Seguí; el secretario general de la Presidencia de la Cámara, Juan Manuel Cheppi; el secretario parlamentario Eduardo Cergnul y el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez.

Heller precisó que actualmente «se está trabajando en la traducción» del entendimiento con el FMI y dijo que «de acá a la noche probablemente tengamos el acuerdo y todos sus anexos».

De esta manera, todos los legisladores «tendrán el texto definitivo durante todo el fin de semana para leer, analizar y profundizar», indicó el diputado del FDT.

Según confirmó esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el acuerdo será enviado en las próximas horas al Congreso.

«Hay que tener mucha templanza. Estamos discutiendo con los poderes más grandes de esta tierra. Esto no se resuelve en cinco minutos», indicó la portavoz.

Al abrir el martes las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández había asegurado que esperaba que esta semana estuviera «en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas».

«Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y todas», pidió el mandatario en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.