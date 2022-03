Lo acusaban de abusar de la mujer de su amigo, pero el juez lo absolvió por «por el beneficio de la duda»

Dio un giro completamente inesperado el caso en el que un hombre era acusado por haber abusado sexualmente de la mujer de su amigo cuando se reunieron el pasado mes de mayo, para disfrutar de una cena y algunas bebidas en la vivienda que compartían la víctima y su pareja.

El hombre acusado por el Ministerio Público Fiscal, fue absuelto «por el beneficio de la duda», según se conoció en las últimas horas. La decisión la tomó el juez Juan Pablo Balderrama, quien dictó este último martes el veredicto. El hecho, que tomó estado público en la última semana, había ocurrido en la vivienda de la víctima, en Villa La Angostura.

El hombre oriundo de Buenos Aires, había sido acusado por el fiscal Adrián De Lillo del delito de abuso sexual simple contra una mujer. Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el abuso ocurrió el 23 de mayo del 2021. Ese día, un grupo de cuatro personas se había reunido en la vivienda que comparten la víctima y su pareja. El acusado era uno de los invitados.

La mujer, víctima del presunto delito de abuso sexual, les informó a los presentes que iría a su habitación a descansar. El resto, entre los que se encontraba la pareja de la mujer, permanecieron en el sector del living de la casa.

Ya eran alrededor de las 12:30, cuando alegó tener ganas de orinar. Por ese motivo, le pidió permiso al dueño de casa para pasar al living. Pero en el camino, según la teoría del fiscal De Lillo, se desvió e ingresó a la habitación donde estaba la mujer durmiendo. En ese contexto, comenzó a manosearla.

La víctima despertó mientras era abusada y comenzó a gritar para que acudieran en su auxilio, mientras se defendía del ataque sexual e intentaba apartar al presunto abusador. Los gritos fueron escuchados inmediatamente por la pareja de la mujer, quien junto al otro amigo con el que se había quedado en el living se dirigió a la habitación. Ahí se enfrentaron con el presunto abusador, quien se retiró rápidamente de la vivienda, subió a su auto y emprendió la huida del lugar.

Según medios angosturenses, la víctima del presunto abuso manifestó su indignación al conocer la resolución del juez . «La Justicia no hizo nada. El juez lo absolvió, así que no tengo nada que decir solo que la justicia no estuvo de mi lado”, manifestó la mujer a La Angostura Digital.

Desde la fiscalía esperarán conocer los fundamentos para evaluar una posible impugnación de la sentencia absolutoria realizada por el juez Balderrama.