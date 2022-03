Platos elaborados con cerveza artesanal, movida en bares y visita a fábrica completan la propuesta del Parque Cervecero en San Martín

San Martín de los Andes Parque Cervecero sucederá la próxima semana en la Plaza San Martín, pero también en distintos puntos de la ciudad, con propuestas gastronómicas, visita a fábrica de cerveza y movida en bares. En esta nota te presentamos las distintas opciones para disfrutar a pleno de esta fiesta que se realiza del 18 al 20 de marzo en esta ciudad cordillerana.

El viernes 18, las 18 horas, la invitación es a conocer una de las fábricas de cerveza artesanal más importantes del sur neuquino, por tamaño, calidad de producción y porque se alimenta de energías renovables: Nuske, de Meliquina. Por otra parte, durante los tres días del evento, los bares auspiciantes de la fiesta, Clover (Mariano Moreno 743), Spot Cervecería (Elordi 950) y Surenia (Huechulafquen 75, Villa Paur), ofrecerán un 2×1 durante toda la noche para los que se presenten con el vaso del evento.

Por su lado, distintos restaurantes de la ciudad presentarán durante esas jornadas platos elaborados con cerveza artesanal. Agendá: The Corner propone un “Pollo crispy rebozado con especias, acompañado de una mermelada agridulce de cerveza”; Pizza Bar ofrece una “Bondiola con reducción en cerveza porter”; By the Way Patagonian Burger participa con una “Burger corsario: Medallón de novillo, rúcula , queso gouda y portobellos salteados en cerveza negra”; Doña Quela lo hace con un “Matambrito de cerdo en cerveza de miel con manzanas” y Otto Resto Bar, con una “Pechuga de pollo a la cerveza negra, con risotto en su salsa”.

Estas son las distintas propuestas que complementan lo que suceda de 17 a 24 horas en la Plaza San Martín, el sábado y domingo 19 y 20, donde presentarán sus productos unos 19 cerveceros artesanales neuquinos, habrá variados foodtrucks y bandas en vivo sobre el escenario que montará la Legislatura de Neuquén a través del programa Música Activa. Toda la información se la puede encontrar en las redes sociales como sma.parque.cervecero. Un fin de semana con birras de calidad en la fiesta de la ciudad. Imperdible.