Se llevó a cabo la primera Jornada Provincial por la Salud de las Mujeres en Territorio

En el marco del mes de la Mujer, este miércoles por la mañana, más de un centenar de trabajadoras de Salud se reunieron en el Gimnasio Municipal de la localidad de Villa El Chocón para participar de la 1° Jornada Provincial por la Salud de las Mujeres en Territorio. Se trata del primer espacio de intercambio de estas características dentro del Sistema Público de Salud que fue encabezado por la ministra de Salud, Andrea Peve y que sienta un precedente para el debate de políticas sanitarias con perspectiva de género. También estuvieron presentes: la ministra de las Mujeres y la Diversidad, María Eugenia Ferraresso, y el intendente de la localidad, Nicolás Di Fonzo.

Gentileza NQN Informa

Por su parte, la ministra de Salud se refirió al encuentro en sus redes sociales y manifestó: “Vivimos una emocionante jornada provincial por la Salud de las Mujeres en Territorio, el primer encuentro con perspectiva de género en la historia de nuestro sistema de salud”.

Asimismo, destacó el valor que tienen estos espacios en la discusión de políticas de género y la lucha contra la desigualdad. Peve, aseguró que se trata de “un importantísimo espacio de debate en el que vamos a seguir trabajando para disminuir las brechas de inequidades en salud de las mujeres y que surgió gracias a la iniciativa del equipo de licenciadas en Obstetricia de Plaza Huincul: Débora Di Tomaso, jefa del servicio de Obstetricia; Patricia Méndez; Denise Sacomandi; Vanesa Valenzuela, Luján Paneblanco, Carolina Medel y Elizabeth Espinoza”.

El encuentro comenzó cerca de las 11 de la mañana y las primeras en tomar la palabra fueron las licenciadas en Obstetricia Débora Di Tomaso y Patricia Méndez. Las profesionales agradecieron a las autoridades por llevar adelante el encuentro, al igual que a las trabajadoras que concurrieron de todas las zonas sanitarias.

Por su parte, Méndez, indicó: “Quiero destacar que, en la provincia del Neuquén, el Sistema de Salud neuquino, nos permite una amplia gama de acciones en nuestras competencias obstétricas y trabajar desde el primer nivel de atención, en las postas sanitarias, en los centros de salud, hasta los niveles de más alta complejidad, en las guardias, en la urgencia y en la emergencia obstétrica”.

“Esta amplia gama de trabajo que podemos llevar a cabo nos permite brindar equidad, justicia en salud y brindar accesibilidad tanto a la usuaria que vive Neuquén capital como a aquella que vive o es criancera en Quili Malal o en Bajada del Agrío o en el paraje El Sauce. Esto nos llena de orgullo porque somos el nexo entre el nivel de mayor complejidad y el primer peldaño de la atención, que es puramente APS (Atención Primaria de la Salud) que es lo que nos compete”, prosiguió.

“Por último hay algo que queremos destacar, porque nos pone muy contentas, y es que por primera vez en el Sistema de Salud del Neuquén hay una ministra mujer, admiramos a la ministra que tenemos, nos ha brindado muchísimo apoyo para trabajar en nuestra profesión, para desarrollarnos y crecer y que cuando habla de territorio, como es el nombre de esta jornada, sabe de lo que habla, porque recorre el terreno y que ha puesto el pie en parajes y comunidades que ningún otro ministro lo ha puesto”, resaltó Méndez.

A continuación, Ferrareso señaló: “Desde el primer día que me tocó asumir con Andrea (Peve) nos pusimos a tono para trabajar en una agenda con perspectiva de género, codo a codo, desde Salud y esta es una de las primeras acciones puntuales en el marco de esta estrategia de trabajo en equipo”.

Gentileza NQN Informa

A su vez, Peve enumeró rápidamente datos de la Organización Mundial de la Salud que afectan en materia de salud a las mujeres de todo el mundo y afirmó: “Destaco la importancia de este encuentro justamente porque contribuye a generar mayores espacios de debate, porque este es el principio y es un camino en el que vamos a seguir para disminuir la brechas de inequidades en salud de la mujer, ese es nuestro norte, siempre trabajar para disminuir la inequidades en la brechas de atención que tenemos en salud de las mujeres”.

Para concluir, la ministra de Salud apuntó: “Tengamos en cuenta que, en materia de derechos, de oportunidades, todavía no hay país en el mundo donde esas oportunidades sean iguales a las de los hombres. En muchos lugares todavía no nos pagan igual por el mismo trabajo, no todas podemos tomas decisiones acerca de nuestros cuerpos, no todas somos respetadas, ni participamos del mismo modo en las decisiones ni en puestos decisorios, porque muchas tenemos doble jornada laboral, porque todavía se nos sexualiza, porque lamentablemente no todas volvemos a casa, porque faltan muchas. Hoy venimos a reafirmar la importancia de garantizar los derechos para todas las mujeres y niñas para poder gozar de una salud integral a lo largo de nuestras vidas y nos comprometemos a eso. Por más salud integral para todas nosotras”.

Tras los discursos se dio inicio a la primera parte del encuentro destinado a las ponencias de las distintas trabajadoras de Salud de Neuquén y a Carolina Nigri, licenciada en Obstetricia, integrante del área de obstetricia de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Las ponencias hicieron hincapié en la salud integral de la mujer, en las competencias de las licenciadas en obstetricia en el cuidado de la mujer y el marco legal, el rol de las licenciadas en obstetricia como garantes de derechos de los partos respetados, el autocuidado y los avances en la implementación de la Ley Micaela en el Sistema Público de Salud.

La segunda parte de la jornada, fue para que las participantes dialogaron entre sí y recorrieran los stands armados por el compromiso de los equipos de los hospitales de la Zona Sanitaria V (Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa El Chocón, Añelo, Cutral Co-Plaza Huincul, y Rincón de los Sauces) que trabajan en torno al cuidado de la salud de la mujer y las diversidades. También estuvo presente el grupo Rosa Fénix, mujeres en lucha contra el cáncer de mama; y Punto Saludable de Villa El Chocón con Residentes de Tocoginecología del Hospital Cutral Co-Plaza Huincul.