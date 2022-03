Son siete las escuelas neuquinas que vuelven a la presencialidad

Siete escuelas volverán en los próximos días a las clases presenciales debido a la finalización de obras que estaban pendientes y que se llevaron a cabo gracias al trabajo conjunto de los equipos del ministerio de Gobierno y Educación, Mantenimiento Escolar, área de Servicio de Gas, el Consejo Provincial de Educación, la subsecretaría de Obras Públicas, municipios y las comunidades educativas.

El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, recorrió ayer las obras de la escuela primaria 111 y del CPEM 91 de Villa Traful, donde los equipos técnicos verificaron las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de actividades educativas presenciales. Allí se ejecutaron adecuaciones en la red de gas por el área de Mantenimiento Escolar, que luego fueron inspeccionadas y aprobadas por YPF Gas. De esta manera, las y los alumnos de nivel primario y secundario comenzarán el cursado este martes 22, una decisión adoptada en conjunto en la reunión realizada este sábado, en la que participaron madres, padres, docentes y no docentes, referentes provinciales del gremio ATEN, equipos técnicos de la cartera, el distrito escolar, y el presidente de la comisión de fomento, Omar Torres.

Igual metodología de trabajo es la que posibilitará el regreso a la presencialidad en el CPEM 34 de Neuquén capital, para el cual se dispuso un dispositivo alternativo que comenzará a funcionar desde la semana próxima en las instalaciones de la Comisión Vecinal de Don Bosco II, luego del requerimiento de la comunidad educativa del establecimiento.

El ministro de Gobierno y Educación, convocó a referentes de la empresa que lleva adelante las refacciones en el edificio escolar, la subsecretaría de Obras Públicas -a cargo de la obra- equipos técnicos de la cartera y del Consejo Provincial de Educación. De esta manera propició un encuentro con la comunidad educativa para dialogar sobre la situación edilicia y ejecutaron un operativo especial que resultó en el acondicionamiento de la sede vecinal -que será de uso exclusivo para la escuela- la incorporación de aulas tráiler y módulos sanitarios hasta que se finalicen las obras de remodelación del edificio del CPEM 34, cuyo plazo es de 55 días corridos. Está previsto el desarrollo de las mesas de exámenes para las y los estudiantes con hasta tres y cuatro espacios curriculares pendientes.

“Desde el comienzo de esta nueva etapa nos hemos propuesto desburocratizar la gestión, dialogar con las madres, padres, los cuerpos docentes y no docentes directamente. Para ello hemos desarrollado un mecanismo de trabajo con participación de todos los actores involucrados, poniendo siempre de relieve que lo más importante son las y los estudiantes. No se trata de discutir sobre quién tiene la razón, se trata de resolver los problemas donde claramente no se había llegado a tiempo, sostuvo Llancafilo.

En ese sentido, expresó: “en febrero anunciábamos que eran 34 los edificios escolares con luz roja, que requerían de obras de infraestructura mayor, de alta complejidad, rigurosidad técnica y de seguridad, en algunos casos a cargo de la subsecretaría de Obras Públicas con la que venimos trabajando en conjunto para agilizar los plazos de ejecución. Progresivamente, estamos generando soluciones y volviendo a la presencialidad”.

En el caso de la EPEA 2 de Plottier, la comunidad educativa había solicitado el acondicionamiento del edificio escolar. Luego del espacio de diálogo encabezado por el ministro Llancafilo y la intendenta Gloria Ruiz, es probable el regreso a las aulas esta semana luego de finalizar el plan de trabajo acordado. Por estos días se está tramitando la generación de cargos docentes y de auxiliares de servicio que se estima resolver esta semana.

En Las Coloradas, la escuela primaria 88 y el CPEM 75 -que funcionan en el mismo edificio- regresarán a las aulas el 28 de marzo. Allí la empresa YPF realizó una inspección que resultó con observaciones por lo que retiró el medidor. El ministro Llancafilo visitó la localidad esta semana llevando adelante la misma metodología: convocando a la empresa que lleva adelante la obra de gas, técnicos de mantenimiento escolar y las direcciones de nivel. En este caso, luego de la aprobación de la prueba de hermeticidad se podría regresar a la presencialidad plena.

Por otro lado, se informó que el Jardín 27 de Valentina Sur de Neuquén capital ya cuenta con un nuevo edificio, que será inaugurado esta semana.