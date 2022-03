La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas emitió un alerta por fuertes vientos durante las próximas horas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informa que el pasaje de un sistema de bajas presiones con aire frío asociado provocará, a partir de hoy, martes 29 de marzo, viento fuerte proveniente del sur y sudoeste.

Foto: RSM

En nuestra región, las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, acompañándose de probables lluvias y descenso de la temperatura, con posibles nevadas en la zona de montaña.

Las condiciones mejorarán a partir del miércoles, con temperatura en ascenso y buen tiempo.

RECOMENDACIONES ANTE FUERTES VIENTOS:

Evite actividades al aire libre

Si ve un cable eléctrico caído, no se acerque e informe de inmediato a emergencias

Evite circular por rutas y, en caso de hacerlo, extreme las precauciones

Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra

Identifique la ubicación de los matafuegos y asegúrese que funcionen

Proteja las conexiones expuestas de luz y gas

Asegure puertas, ventanas y techos

Retire de los balcones cualquier objeto que pueda caer a la calle

Desenchufe los artefactos eléctricos que no esté usando, para evitar cortocircuitos

Apague completamente las colillas de cigarrillos

No encienda fuego a cielo abierto

Aléjese de lugares próximos a árboles, cables de luz y postes que presenten riesgo de caída