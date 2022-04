Desde la AHGSMA recomiendan que se promulgue la ordenanza del registro de propiedades para alquiler turístico

“Hay una ordenanza dentro del municipio para que todas estas propiedades estén en un registro, hagan los aportes y sean habilitados de la forma correcta”, dijo Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en diálogo con radio Cumbre AM1400 Neuquén, en referencia a la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante en noviembre de 2021 y que aún no se implementó.

La ordenanza establece la creación del “Registro de Alquiler Turístico Temporario de Casas y Departamentos”, y la Secretaría de Turismo local será la autoridad de aplicación.

ESTAFAS VIRTUALES

Ante una estafa que sufrió una familia de El Bolsón con un alquiler turístico, Roca recomendó a los turistas que “reserven en lugares habilitados, no solo en San Martín de los Andes, sino en todos los destinos”.

“Estas estafas ocurren en propiedades que están fuera del sistema, como una casa o un departamento. La gente es atraída por un precio o una foto, y cuando llega al destino se encuentra con que fue estafada”, explicó.

En ese sentido, detalló que las estafas ocurren con propiedades que no existen, ya que los estafadores dan una dirección falsa, como así también con lugares reales en los que los estafadores se hacen pasar por propietarios.

Al respecto, el presidente de la AHGSMA comentó que “la manera de evitar estafas es verificar que el lugar esté habilitado por el municipio”, y agregó que los turistas pueden ingresar al siguiente enlace: http://smandeshoteles.com.ar/es/partners?activation=3

“Cuando uno ve que el precio es muy bajo, y que usan cuentas virtuales, se puede estar tratando de una estafa. Es algo que no pasa solo con los alojamientos turísticos, sino con vehículos y otros rubros en todo el país”, explicó.

“Recomendamos reservar en los lugares habilitados, que están abiertos durante todo el año, generan fuentes de trabajo, tributan y contribuyen al desarrollo del sector turístico. Eso hace la diferencia en el costo: no es lo mismo ir a un lugar habilitado que ir a una casa o departamento que no tributa y no aporta”, concluyó Agustín Roca, presidente de la AHGSMA.