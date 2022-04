El CPEM 57 se suma a las escuelas sin clases por problemas de calefacción

Los auxiliares de servicio del CPEM 57 comenzaron con medidas de fuerza tras un mes sin calefacción, por este motivo los directivos tuvieron que suspender las clases. En diálogo con RSM, Daniela Chávez, directora de la institución, manifestó: “La escuela tiene varios problemas que desde el inicio la gente de mantenimiento debería haberse ocupado, pero no lo hicieron. Es por eso que ahora y después de haber estado un mes sin calefacción plantaron bandera y tenemos que suspender las clases”.

Foto: ATEN

Entre algunos de los problemas que tiene la institución la directora resaltó que hay algunos que ya vienen desde el año pasado como baños rotos o con pérdidas, luces de exterior que deberían cambiar, todos los elementos para realizar una instalación de gas nueva en el laboratorio para los mecheros y que hasta el momento no fueron desde mantenimiento a realizarlo y ahora se sumó el problema con la caldera.

Al respecto, Chávez contó que a cuentan con 4 calderas en el edificio y que principio de año, Mantenimiento Escolar, fue hacer una revisión y no informó ninguna falla. Cuando en febrero quisieron encenderlas notaron que no arrancaban y llamaron a Mantenimiento Escolar quienes se acercaron a la institución “en los primeros días de marzo y nos dijeron que había que a una había que cambiarle la correa y a otra le retiraron el sistema para repararlo y nunca más lo trajeron”.

Cuando llegaron los primeros fríos a San Martín de los Andes los directivos llamaron a Mantenimiento Escolar para reclamar, pero, según informaron “no vinieron nunca”. Es por eso, que el día lunes volvieron a reclamar “enviamos un mail a Mantenimiento, como indica el procedimiento oficial y como no obtuvimos respuesta mandamos un mail a Distrito Escolar”, explicó la directora de CPEM 57.

Después de varios reclamos, personal de Mantenimiento se acercó a la escuela este miércoles cerca de las 11 de la mañana. Con relación a esto, Chávez relató: “Vinieron, subieron a probar un motor que no funcionó, pero pudieron prender la tercera caldera. El problema es que no sabemos qué fue lo que hicieron porque cuando los fui a buscar ya no estaban”.

Uno de los auxiliares de servicio le dijo a la directora que la caldera que prendieron es una que necesitaba un cambio de correa, además de engrasarla y limpiarla, “pero no sabemos si lo hicieron porque no nos dijeron nada”, remarcó la responsable de la institución. En este sentido, manifestó que «al día de hoy faltaría encender una sola caldera que la que está desarmada”.

Al enterarse de que los auxiliares de servicio comenzarían con paro por tiempo indeterminado hasta que se solucione el problema de la calefacción, Chávez se contactó con Daniel Opel, responsable de Mantenimiento Escolar quien se comprometió a pasar por la institución este jueves. Asimismo, armaron una nota para Distrito Escolar y Supervisión para que lo eleven a Dirección de Nivel Medio para ver de qué forma los pueden ayudar. Mientras tanto, los alumnos no asistirán a la escuela y tendrán clases a través la plataforma digital Lazos.

Por su parte, desde ATE Zona Sur informaron que los Auxiliares de Servicio del CPEM N° 57 de todos los turnos se reunieron en asamblea y resolvieron comenzar con paro total a partir del miércoles 6 de abril a las 16 horas. Sobre esto expresaron: “La medida se funda principalmente en la falta de calefacción desde hace más de un mes, que se suma a otros reclamos edilicios menores, pero no menos importantes, como falta de agua en sector comedor, el levantamiento del piso en otro y demás problemáticas”.