Trabajadores del hospital Ramón Carrillo reclamaron cortando la avenida San Martín

Trabajadores del hospital Ramón Carrillo, agremiados a ATE se manifestaron, en el día de ayer, en la puerta de la institución reclamando los reiterados pedidos sobre los centros de salud y mejoras edilicias, así como la falta de personal y de recursos. Solicitaron, además, recategorizaciones que no se hacen y se manifestaron en contra del recargo que tiene el sector de enfermería por la falta de personal.

Foto: Gentileza

El secretario del gremio de San Martín de los Andes, Jorge Cisnero, dio detalles de estos reclamos al ser entrevistado en RSM Radio.

Con respecto a los problemas de infraestructura, Cisneros indicó que hay una clara política de vaciamiento. Se refirió al estado de los diferentes centros de salud, explicando detalladamente las problemáticas que presentan. “Hace 7 años que en la salita de El Arenal se vienen presentando notas por la precaria instalación de gas, la exposición de cables aéreos, electricidad agregada por lo que salta la térmica cuando se conecta un caloventor. Además el perímetro de los techos no tiene cierre, por lo que ingresa viento, agua y lo peor, roedores, esto sin contar las goteras que están desde hace siete años, sin que ningún profesional pueda resolverlo”.

Foto: Gentileza

Sobre este tema, indicó: “Ninguno de los siete centros de salud que están dispersos en todo San Martín de los Ánades no tienen planos aprobados, es decir que no tienen habilitaciones. Los gabinetes de odontología no cumplen la reglamentación del 2014. Tampoco hay rampas de accesibilidad que está determinado por una ley nacional. Por eso entendemos que se trata de una clara política de vaciamiento”.

Cisneros también explicó los reclamos de los enfermeros que desarrollan actividades en el hospital. “Se ha naturalizado un maltrato desde la dirección hacia los trabajadores y ante esto convocaron a una Asamblea en la que se definieron, entre otras cosas, estas medidas. Entre otras cuestiones hay una sobrecarga de horas en 138 enfermeros que tienen más de 16 horas diarias”.

En este sentido, Cisneros reflexionó: “La pregunta que surge es qué van a hacer cuando se pretenda inaugurar el nuevo hospital porque no se puede llevar adelante con los mismos recursos humanos. Es necesario calificar y llamar a concurso”.