A pesar de no contar con los recursos necesarios, la policía continúa trabajando para dar con los delincuentes que participaron del tiroteo

Dos hechos de robos se registraron durante este fin de semana en nuestra ciudad con diferentes características. La situación es bastante complicada dado que los autores, que están fuertemente armados lograron escapar de los efectivos policiales con quienes se enfrentaron en el barrio privado Tierra de Sol. Lo grave es que según las autoridades municipales, la Policía no cuenta con recursos para responder la demanda en materia de seguridad.

Foto: Federico Soto – RSM

Hasta la madrugada de este lunes, Policía de la Provincia estuvo tras los pasos de los delincuentes. Aunque no es información oficial, serían los mismos autores quienes robaron en inmediaciones a la Estancia Los Ñires, los que se enfrentaron a tiros en la noche de este domingo luego de haber ingresado a una vivienda del barrio privado Tierra de Sol, donde ataron a una mujer y la golpearon.

El hijo de la dueña de casa, al escuchar los gritos, se escondió y logró dar aviso a un amigo para que llame a la policía y fue él quien guió a través de la comunicación telefónica a los policías hasta el domicilio de su amigo.

Al llegar hasta el lugar los policías fueron recibidos por los delincuentes a tiros. Según la información que suministraron los vecinos, se registraron más de 25 disparos. El temor se apoderó de quienes viven en las inmediaciones de los barrios Tierra de Sol, Altos de Chapelco y Los Faldeos, dado que los delincuentes lograron escapar de la vivienda y corrieron hacia la parte más alta del sector.

Una vez que se agruparon los efectivos policiales, se realizó un procedimiento para poder dar con los autores que pese a los esfuerzos y a los recursos con los que se cuentan, no se pudo ubicar a los delincuentes.

Durante la mañana de este lunes, la secretaria de Gobierno, Natalia Vita, habló con RSM y manifestó que las medidas que se tomarán de acá en adelante, como la llegada de nuevos móviles, recurso humano y la colaboración de otras fuerzas, será porque la Policía «no cuenta con todos los recursos para lo que hoy es San Martín».

«Desde el año pasado ya hemos mandado notas a la Ministra de Seguridad (Vanina Merlo), pidiendo los refuerzos, tant de móviles como de personal en las Comisarías, porque veíamos cuál era la realidad. Por suerte estamos pronto a recibir esos móviles y el recurso humano, en el que también hicimos un relevamiento de personal que es de San Martín y que pueda volver a la localidad. Por el tema de la vivienda que es un problema. Venimos trabajando en todo eso hace muchos meses», indicó Vita.

En base a lo comentado por la funcionaria, RSM pudo averiguar que no solo no se cuentan con los móviles necesarios para dar respuesta a una demanda que viene creciendo a pasos agigantados en los últimos meses, sino que los pocos móviles que existen para realizar los patrullajes no cuentan con los equipos necesarios para realizar un trabajo acorde a las necesidades que hay.

En medio del tiroteo que ocurrió en la noche del domingo, además de destinar tan solo dos móviles que tiene el Comando Radioeléctrico para dar con los delincuentes, la mayoría de los oficiales arribaron con sus autos personales. Por otro lado, no existen los equipos de comunicación en los móviles dado que no están en condiciones, por lo que tal como manifestó la funcionaria municipal, la Policía no cuenta con los recursos necesarios para garantizar la seguridad que una ciudad como San Martín demanda.

Mientras tanto en la ciudad, durante la noche de este lunes se intensificaron los operativos. Durante la mañana, la Policía Federal encabezó un procedimiento en la Ruta Nacional 40, en el ingreso al Barrio Amancay, sin por el momento dar resultados positivos de los delincuentes que mantuvieron en vilo a los barrios afectados por el tiroteo.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con la participación de las Fuerzas de Seguridad con asiento en la localidad y el grupo GEOP con operativos de saturación.

Foto: Leo Casanova – RSM Foto: Leo Casanova – RSM