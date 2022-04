Situación actual de los edificios escolares de San Martín de los Andes

Como parte de los trabajos que estuvo realizando el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, en San Martín de los Andes, este sábado, trabajó junto a las comunidades educativas los principales temas de la agenda en las escuelas rurales de Lago Hermoso, Pil Pil, Quila Quina, Payla Menuko, Trompul y Lolog. Además, desde el ministerio detallaron cuáles que se están haciendo o tienen previstos realizar.

Por su arte, Aten, le brindó a RSM, un extenso y detallado listado de las escuelas y las problemáticas que atraviesan cada una de las escuelas de San Martín de los Andes. Respecto a las rurales, precisaron:

Escuela 33 Quila Quina: REUBICADA. Falta obra de gas.

Escuela 48 Lago Hermoso: REUBICADA transitoriamente. No inicio la obra de la escuela nueva.

Escuela 116 Lolog: REUBICADA. No se reubico en el paraje como fue el compromiso con las familias. No comenzó la obra de la escuela nueva.

Escuela 117 Meliquina: Construcción de gimnasio e invernadero con sistema de riego en el exterior.

Escuela 146 Trompul: SIN CLASES. Falta recambio de pisos y reparación de la cañería de gas.

Escuela 155 Pil Pil: REUBICADA. La obra tiene constantes dilaciones y frenos, que se termine en tiempo y forma.

Escuela 161 Payla Menuko: REUBICADA. La obra tiene constantes dilaciones y frenos, que se termine en tiempo y forma.

Escuela 337 Piedra de Trompul: Tanque de agua de reserva, conectado directamente a la vertiente, exclusivo de la escuela.

El ministro, explicó la importancia que tiene para su gobierno las escuelas rurales. En este sentido, remarcó: “La agenda educativa en escuelas en contexto de ruralidad debe ser fortalecida porque permite el arraigo de las y los estudiantes en el lugar donde viven. Recorrer las escuelas con sentido federal en el terreno nos permitió escuchar a más de cien personas integrantes de las comunidades educativas de seis parajes de San Martín de los Andes”.

Tras la recorrida, desde el ministerio, contaron que trabajos se realizarán en cada escuela rural. Sobre la escuela de Lago Hermoso, manifestaron que se emplazará con un nuevo edificio escolar, que será ejecutado a través de la subsecretaría de Obras Públicas. Al igual que la escuela de Pil Pil, que también tendrá un nuevo edifico.

A su vez, en la Escuela Rural Nº 33 de Quila Quina un establecimiento, que cumplirá 104 años el 11 de noviembre, se definió avanzar en la readecuación del sistema eléctrico y el reemplazo de las luminarias por artefactos led a través del Distrito Escolar. También se realizarán reestructuraciones en la red de gas mientras se continúa con las clases presenciales en un espacio alternativo.

En tanto en la Escuela de Payla Menuco, recordaron que “se lleva a adelante la ampliación del edificio escolar que desarrolla la municipalidad como obra delegada”. Y por último, en la escuela de Trompul, aseguraron que se encuentra trabajando la empresa que desarrolla las obras de gas y en pisos.

El viernes, el ministro junto a su equipo y el intendente, Carlos Saloniti, visitó la escuela albergue de Lolog. Allí, junto a la directora, madres y padres dieron vista al plano y proyecto ejecutivo del nuevo edificio escolar. La obra cuenta con un presupuesto de más de 110 millones de pesos y se ejecutará a través de la Subsecretaría de Obras Públicas provincial.

Dentro del casco urbano de la localidad cordillerana ese mismo día se visitaron las instalaciones del CIART Nº 5 y CFP Nº 19, donde se llevan adelante obras de mejoras del edificio en el que funcionan, perteneciente al municipio.

Escuela 146

En cuanto a la situación actual de los edificios escolares, Aten aseguró que “los problemas son constantes” y que Mantenimiento escolar dice no poseer fondos para los arreglos, además de enunciar que no pueden atender a las demandas por no poseer personal.

En este sentido, desde el gremio enfatizaron: “Si se va a sostener el convenio se necesita jerarquizar el espacio municipal para poder dar respuesta a las necesidades escolares cotidianas y no solo a los emergentes que producen suspensión de clases”.

Una de las principales demandas por parte del gremio docente está ligada a la planificación. Respecto a esto, remarcaron: “La ciudad ha crecido, hoy somos casi 50.000 habitantes y no tenemos planificación, ni proyección en educación” y subrayaron: “Necesitamos secundarios en barrios, secundarios rurales. La construcción de un edificio nuevo y más amplio para la escuela 86 que de esta manera pasaría a tener 7 secciones por turno, cambiando su categoría. También, se necesitan primarias de jornada completa, en vez de extendida”.

Situación actual del resto de los establecimientos educativos de San Martín de los Andes:

Nivel Inicial:

Jardín 12: Cambio de cielorrasos en oficinas y aulas. Cambio de puertas viejas de la construcción original.

Jardín 24: Cerco perimetral. Reacondicionamiento de baños. Puertas de emergencia.

Jardín 43: Reacondicionamiento de las puertas de ingreso y emergencia.

Jardín 53: Mejoramiento de todos los exteriores de la institución, incluyendo los patios (entrega de proyecto).

Jardín 63: Finalización de la obra urgente, con una rápida toma de obra y pasaje a la institución para que comiencen rápidamente. Comienzo del nexo de gas para no demorar a posterior.

Educación Primaria:

Escuela 5: Cambio de calderas, están muy defectuosas y se rompen seguido.

Escuela 86: Ampliación de un aula, comedor, cocina, gimnasio y cerco perimetral.

Escuela 89: Reparación de filtraciones en cocina, cocinita, archivo, biblioteca y pasillo al gimnasio. Reacondicionamiento de escaleras y salidas de emergencia. Rampas de acceso para personas con discapacidad. Veredas y cordón cuneta. Cerco perimetral y portones.

Escuela 142: Clausurado el comedor por cambio de cocinas que no se realizó. Cerco perimetral.

Escuela 188: Recambio de los baños y sus desagües. Recambio de calefactores en distintos espacios. Reacondicionamiento de la cocina y el comedor. Cerco perimetral.

Escuela 274: Arreglo y techado de la escalera de emergencia. Techo de acceso a la biblioteca. Rampas interiores y baño para personas con discapacidad. Cerco perimetral y colocación de puertas de emergencia. Reacondicionamiento de las veredas y patio exterior. Construcción de gimnasio.

Escuela 313: Construcción de gimnasio.

Escuela 352: Acceso, portones y cerco perimetral. Recambio de puertas de emergencia. Desagotes baños sum. Reacondicionamiento de calderas, se rompen muy seguido.

Escuela 359: Rejas en todas las aulas y cerco perimetral.

Educación Secundaria:

Cpem 13: Faltan más espacios pedagógicos y baños por la matrícula de la escuela. Reacondicionamiento de los baños existentes. Reparación de filtraciones y goteras en obra nueva. Falta mobiliario para el trabajo cotidiano.

Cpem 28: Reacondicionamiento de los baños. Cerco perimetral y accesos completos.

Cpem 57: Finalización en tiempo y forma de la obra. Reacondicionamiento de las calderas, se rompen muy seguido.

Cpem 96: No tiene edificio propio. Faltan cargos, espacios pedagógicos y mobiliarios para trabajar cotidianamente

Epet 21: Construcción de la segunda parte de la escuela: más aulas, talleres y gimnasio. Asfalto y rotonda del ingreso. Cerramiento de los halls de entrada y reacondicionamiento de sus techos y cielorrasos. Ciclo-vías y sendas peatonales e iluminación para llegar a la escuela. Reacondicionamiento del sistema de calefacción.

Instituciones:

ISFD 3: No está reubicada en su totalidad. Finalización de la obra en los plazos establecidos. La sede administrativa no está en condiciones de ser habitada. Escuela Superior de Música: Construcción de la segunda parte de la obra (anfiteatro). Cerco perimetral. Recambio de cielorrasos. Reacondicionamiento de caldera. Colocación de aberturas hacia la ruta.

Escuela Especial 8: Reacondicionamiento de los baños. Filtraciones y goteras. Construcción de gimnasio. Cerco perimetral y acceso.

EIAJD 3: No tiene edificio propio. Asambleas de media: No tiene lugar físico para trabajar, ya que la sede no está en condiciones de ser habitada.

CFP 19: Las 2 sedes están en obra sin finalizar, con todos los plazos vencidos. No está reubicada la institución. Comienzo de la obra de construcción de su edificio (ya en presupuesto).

CFPA 6: Esta institución está creada, con su planta funcional, pero nunca comenzó ni se organizó como tal. EPA 10: Tiene 4 locaciones 1 centro, 2 en arenal y 1 vega. Todas tienen problemas de mantenimiento.

CIArt 5: La sede está en obra sin finalizar, con todos los plazos vencidos. No está reubicada la institución. Comienzo de la obra de construcción de su edificio (ya en presupuesto).

Cepi: Sin espacio posible para dar clases. Negada desde seguridad la posibilidad de instalar aulas móviles. Avanzar en la construcción de aulas para que tenga su espacio correspondiente. Resolver los conflictos interministeriales, que cotidianamente dificultan la tarea docente.

CEF 9: No tiene edificio propio. Proyecto de natatorio sin avances, ni compromisos (entrega de proyecto).

PCE Nontuhé: Sin posibilidad de uso, por obra de gas sin iniciar.

PCE Chachín: Falta finalización de sum y equipamiento del salón. Faltan veredas alrededor de la planta, colocación de pisos en el salón y conexión de baños al nuevo lecho.