El 19 de mayo habrá una nueva colecta de sangre en San Martín de los Andes

El próximo jueves 19 de mayo tendrá lugar una nueva colecta de sangre en San Martín de los Andes, se trata de la edición número 44. En esta oportunidad, la misma será en el Centro Modular Sanitario ubicado en la esquina de las calles General Roca y Coronel Rohde, de 8:30 a 12:00 horas. Se solicita a los vecinos y vecinas sacar turno previamente para asistir, el mismo se podrá solicitar telefónicamente al 427211 interno 107.

La sangre es la única sustancia en el mundo que no es reemplazable: No existe una versión artificial. Es por ello que la donación permanece como el único método eficaz y seguro para salvar vidas. Sin donantes, no hay sangre. Su disponibilidad, depende de su donación.

De acuerdo al relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación y de ONG´s que, trabajan sobre la temática, en Argentina se necesitan 5.000 donaciones diarias, para sostener el nivel de requerimiento del sistema de salud. Si bien parece algo complejo, el procedimiento demora aproximadamente 15 minutos, un tiempo que cualquier persona puede disponer, con el cual se pueden salvar hasta 4 vidas. Por otra parte, del total de donaciones, solo el 35% son voluntarias.

Este acto, además de salvar vidas, trae aportes positivos el donante:

Ayuda a rejuvenecer el organismo, puesto que al haber un faltante de fluidos, el cuerpo genera nuevas células y da paso a una sangre “limpia y fresca”.

Ayuda a una mejor fluidez por el torrente sanguíneo, lo que favorece el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esto implica un menor bloqueo arterial y un menor riesgo a sufrir un ataque al corazón y accidentes cerebrovasculares.

El control previo al acto de donación, implica la necesidad de acudir a una revisión médica, en la que es necesaria revisar algunos signos y factores de riesgo como el pulso, la presión, los niveles de hemoglobina y posibles infecciones de VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, virus HTLV I- II, Sífilis, Chagas y Brucelosis.

La recompensa del desayuno gratuito, ya que toda persona que se acerca a donar sangre recibe, luego de la donación, una infusión y algo para comer, con el fin de evitar cualquier posible malestar, como una descompensación por baja presión.

Desde que empezó la pandemia hay menos donantes voluntarios. Esto dificulta la salud de los pacientes que más necesitan transfusiones: oncológicos y hematológicos, quienes padecen linfomas o sufren enfermedades como la leucemia.

Por último, es importante destacar algunos datos:

Desde que empezó la pandemia hay menos donantes voluntarios, esto dificulta la salud de los pacientes que más necesitan transfusiones: oncológicos y hematológicos, quienes padecen linfomas o sufren enfermedades como la leucemia.

La sangre recibida, también, se utiliza en las operaciones más complejas como las de corazón abierto, para trasplantes o para operaciones de cáncer.

La sangre donada solo se puede conservar durante 40 o 45 días máximo, lo cual explica la importancia de la donación frecuente.

Por eso, los especialistas, hospitales y ONG´s hacen tanto hincapié en la importancia de que las personas se sumen a las colectas de sangre y se hagan dadores voluntarios, de esa forma se ayuda a los bancos de los hospitales a estar listos en caso de necesitarlo.

Este 16 de noviembre se llevará a cabo la última colecta de sangre del Hospital Dr. Ramón Carrillo del año, el lema será “No todos los héroes llevan capa”. Quienes deseen donar, deberán solicitar un turno comunicándose previamente, de 8 a 12 horas, al 427211 (interno 107) o al 428943. La Colecta tendrá lugar en el Rotary Club, ubicado en la calle Sarmiento 980.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Gozar de buena salud

Presentarse con DNI

Desde el hospital manifestaron que “se recomienda NO CONCURRIR EN AYUNAS: Podés desayunar algún té, café, mate cocido con azúcar o edulcorante, con algunas galletitas con mermelada o alguna fruta”.

A su vez, deberás:

Esperar un año si te realizaste algún tatuaje, perforación o acupuntura

No haber tenido relaciones sexuales de riesgo

Hidratarte bien antes y después de la donación

No haber sido transfundido en el último año

Esperar seis meses si te realizaste una endoscopía o cirugía menor

Consultar si te aplicaste la vacuna contra el COVID-19

IMPORTANTE: No podrás concurrir a donar si tuviste fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, muscular o estuviste en contacto con alguna persona positiva de Coronavirus en los últimos 15 días.

Por cualquier consulta o requerimiento puede contactarse con el servicio de Hemoterapia del Hospital Ramón Carrillo.