Cuatro auxiliares de servicio acampan en Distrito Escolar reclamando ser convocadas para cubrir suplencias

Desde que comenzó a funcionar la seccional local de ATE, los reclamos del delegado de auxiliares de servicio estuvieron enfocados en la falta de listado para la selección de suplencias. Producto de esto, en nuestra localidad, estos trabajadores de las instituciones educativas no tienen información de quienes deben ser convocados a cubrir licencias ni en qué orden.

Foto: RSM

Días atrás, cuatro de estos auxiliares, Camila Lagos, Yamila Rojas, Thalía Sánchez y Anabella Saavedra denunciaron que se habían quedado sin trabajo porque no estaban siendo llamadas para desarrollar tareas durante las licencias de otros trabajadores. “Hace un mes hicimos el reclamo en Distrito Escolar y no tuvimos ninguna respuesta. Llamamos a Neuquén, al Consejo Provincial de Educación, al área de evaluación del gremio y tampoco nos explicaron nada”, cuenta una de las auxiliares.

A estas cuatro trabajadoras les informaron de manera no oficial, que la comisión evaluadora, integrada por representantes de ATE Neuquén y del Consejo Provincial de Educación, las suspendió de manera deliberada. “Dicen de Distrito que el que tiene problemas con nosotras es el gremio de Neuquén”, agregaron. En este sentido, las auxiliares quedaron en medio de la interna gremial, ya que, mientras los representantes sindicales de nuestra localidad apoyan el reclamo, en Neuquén no les dan respuesta.

“Nosotras estábamos cubriendo suplencias el año pasado y en un momento no nos llamaron más. No hay ningún listado que nos permita saber en el orden en que estamos”, explicaron. “Pensamos que es personal con nosotras, porque nuestras evaluaciones de desempeño están bien, tenemos buenas calificaciones y no recibimos quejas de los directivos”, agregaron.