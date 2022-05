El Distrito Escolar IX continúa tomado y crece la tensión

Desde hace 10 días, cuatro auxiliares de servicio acompañados por su delegado de ATE, Mario Soto, están tomando el Distrito Escolar IX en reclamo por los llamados para cubrir las suplencias en las escuelas. El conflicto nació cuando algunos trabajadores denunciaron que no los llaman para cubrir los puestos por haber quedado en medio del conflicto gremial entre ATE Neuquén y ATE seccional San Martín de los Andes.

Foto RSM

Desde los establecimientos escolares están preocupados por los problemas que la toma puede ocasionar a nivel administrativo. La directora del CPEM 57, Daniela Chávez, dialogó con RSM y manifestó: “A las instituciones nos repercute en un montón de cuestiones como por ejemplo en la entrega de documentación, de títulos y otras cuestiones que repercuten directamente en los trabajadores”.

En este sentido, la directora, explicó: “Esta situación ya es insostenible porque si no se cargan los docentes en esta semana y la gente del Distrito no puede trabajar no se van a cobrar los sueldos”.

Frente a esta situación, RSM consultó con el delegado de la seccional de ATE San Martín de los Andes, Mario Soto, quien expresó: “Hace diez días que estamos en el Distrito y más de dos meses que venimos con el reclamo y es el Gobierno quien no hace lo que tiene que hacer, que no es más que cumplir con lo que dice la Ley”.

Al preguntarle sobre en qué instancia están actualmente, dijo: “Desde hace un par de días el intendente (Carlos Saloniti) es quien está como interlocutor. Le entregamos toda una documentación, con una nota y él iba a gestionar ante el subsecretario del gobierno de la provincia que se pueda destrabar el conflicto, pero hasta el momento no hay avances”.

El jueves, las trabajadoras que comenzaron con el reclamo estuvieron presentes en la Sesión del Concejo Deliberante y desde ATE las acompañaron en forma de apoyo. Al no obtener ninguna respuesta decidieron continuar con “la toma pacífica del Distrito”.