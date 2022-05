La demora en el nombramiento de auxiliares de servicio provoca que algunos establecimientos educativos no puedan dictar clases

Este lunes, algunas salas del Jardín 43 de San Martín de los Andes, no tendrán clases porque desde Neuquén todavía no nombraron a los auxiliares de servicio que aseguran las condiciones de higiene del establecimiento para todos los niños y las niñas que acuden a la institución. Según, explicaron desde el Jardín, la institución realizó el pedido en tiempo y forma, pero todavía no fueron nombrados.

En las últimas semanas, varias escuelas sufrieron la misma problemática, por ejemplo, el Jardín 53, en el que se fueron rotando las salas para que los chicos perdieran el menor número de días posibles de clases.

Respecto a la situación particular del Jardín 43, Laura Godoy, directora del establecimiento, explicó que en estos días vuelve al establecimiento una auxiliar de servicio que estaba con licencia, aunque su regreso es con adecuación de tareas determinadas por salud ocupacional. Esto significa que “las tareas que puede realizar son mínimas, lo que hace que su sector quede descubierto”, remarcó la directora.

Es por eso que, a principios de abril, previendo esta situación, Godoy solicitó a Distrito Escolar IX, un reemplazo. Sin embargo, “al presentarse la titular, la suplente, automáticamente, queda cesante. Y nos quedamos prácticamente sin un auxiliar y el problema es que no se le puede poner reemplazo, porque en el convenio colectivo de trabajo no está determinado”.

Es decir, que, si bien la auxiliar de servicio físicamente está en la escuela, es como si no estuviera porque no puede realizar las tareas que necesita la institución. Ante esta situación, el jueves y viernes, “continuamos mandando notas para que se resuelva lo antes posible, pero con el distrito tomado todo se dificulta aún más”, concluyó la directora.