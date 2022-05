Las auxiliares que tomaron Distrito Escolar denunciaron «maltrato y aprietes»

El martes, las auxiliares de servicio que realizan la toma del Distrito Escolar IX, acompañadas por miembros de la seccional de ATE San Martín de los Andes, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer como continúa su situación.

Cabe recordar, que las trabajadoras reclaman, desde hace varias semanas, que no fueron llamadas a cubrir cargos a pesar de contar con un desempeño positivo y un legajo que respalda su actuación en las escuelas donde desempeñaron tareas.

La convocatoria surgió luego del encuentro que mantuvieron con el subsecretario de Gobierno, Juan Pablo Ponchiardi, en el que aseguraron que sufrieron “maltrato y aprietes”. Una de las auxiliares, indicó: “Nos dijo que no íbamos a entrar a trabajar en ningún lado. Que elegimos el bando incorrecto para nuestro reclamo”, en referencia al acompañamiento de ATE San Martín de los Andes cuya conducción está a cargo de Segundo Andrade.

Distrito Escolar lleva 15 días de ocupación y la solución no parece estar cerca. En declaraciones a los medios locales, las auxiliares de servicio, expresaron: “Hemos recibido muchísimo maltrato, nadie nos quiere dar una respuesta de por qué nos echaron. Vinieron a presionaron y nos dieron a entender que el que maneja todo allá es el gremio de Carlos Quintriqueo y que no vamos a trabajar en ningún establecimiento más de la provincia”.

Por otra parte, las trabajadoras, manifestaron que les solicitaron que hicieran un descargo, pero que eso tampoco les aseguraría que las llamen para cubrir algún puesto. En este sentido, relataron: “Nos vinieron a dar un mensaje de que el gobierno no puede hacer nada y que el que maneja todo es Quintriqueo”.

Frente a esto, la respuesta de las auxiliares fue: “Esto no es así, a nosotras nos paga educación, no el gremio. Por el contrario, nosotras somos afiliadas y le pagamos al gremio y por eso funciona, por lo que aportamos los trabajadores”.

Sobre la ocupación del Distrito, las trabajadoras, explicaron: “Los directores se retiraron por voluntad propia, nos dejaron a cargo del lugar y dijeron que si se perdía algo era responsabilidad nuestra. Además, de lo único que nos hablaron fue de la cuestión política y le echaron la culpa a Segundo diciendo que no tendríamos que haberle dicho nada a él”.

Finalmente, enfatizaron que son todas mujeres solas y laburantes y que van a continuar con la ocupación hasta que las llamen a trabajar. “El mensaje que nos vinieron a traer es que nos tenemos que quedar callada la boca, dejar que cualquiera venga y haga lo que quiera con nosotras y que ahí recién vamos a poder tener trabajo y estabilidad, pero no es así. Esto es un manoseo político y gremial y no nos vamos a ir si no nos llaman a trabajar”, concluyeron.