La justicia quiere restituir un menor a un hombre denunciado por abuso sexual

Hace algunos meses, RSM, compartió la historia de Carla, una mujer víctima de violencia de Género, que denunció que la justicia le impuso una perimetral que la obligaba a vivir en la misma ciudad que su agresor, a pesar de contar con empleo o casa, para que su hijo pudiera tener contacto con su padre. Luego de que la denuncia se hizo pública, la justicia levantó la medida cautelar y pudieron irse a Caleta Olivia, donde tienen, según ella misma contó a este medio, tiene su “casa, trabajo y red de contención”.

Ahora, un pedido de restitución que emitió el Juzgado de Familia de Junín de los Andes, vuelve a generarle preocupación y es por eso que Carla, creó un petitorio en Change.org buscando el apoyo de la gente para que el mismo no se concrete y poder quedarse en la ciudad donde viven actualmente.

El petitorio que figura como: “VOS DEJARÍAS TU HIJO A SU CUIDADO?» En poco tiempo juntó más de doscientas firmas, entre las que se destacan la de: Isabel Mosna, concejal de la ciudad de Neuquén; Ana María Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús; Guido Carlotto, hijo de Estela de Carlotto; Catalina Van Baren, investigadora y docente asociada de Farmacognosia-IQUIMEFA (UBA-CONICET); Marisa Focarazzo, presidente de Neuquén Tur, entre otros.

En diálogo con RSM, Carla manifestó: «Estoy asustada por mí y mis hijos, pero más enojada con la injusticia que nos toca vivir”. Y agregó: “Lo hago público porque ya no sé qué más hacer, traté de razonar con la jueza, que escuche a mi hijo, pero no se puede».

Asimismo, la madre del niño que debe ser restituido por pedido de la justicia, enfatizó: “El padre nunca pidió el cuidado de mi hijo, pidió un régimen de visitas y ella (la jueza) se extra limitó. Me quiere castigar por no cumplir con una medida de imposible cumplimiento, me puso contra las cuerdas, me empujo al abismo”.

En el texto que acompaña el petitorio, Carla relató los motivos por los cuales se fue de San Martín de los Andes y por qué no quiere que su hijo conviva con su ex pareja. En el mismo, contó: “Durante 10 años estuve en pareja con Gabriel J. Un hombre que nos violentó de todas las formas posibles y lo sigue haciendo. He realizado denuncias y rigen medidas perimetrales para que no se acerque a nosotros. Sin embargo, la jueza de familia de Junín de los Andes, se encaprichó con que mi hijo debe vivir con este hombre, que está acusado de abuso sexual y que, además, ejerce violencia psicológica, física y económica”.

Más adelante, indicó: “Tengo miedo, de ser la próxima en los carteles de NiUnaMenos. Porque, la jueza, nos obligaba a vivir en la misma ciudad que nuestro agresor. Sin recursos, sin trabajo, ni vivienda. Quiere darle la custodia a él y dictó una orden de restitución sin contemplar que este hombre nunca lo cuidó, ni siquiera le brindó amor”.

Finalmente, Carla, remarcó: “En todos los peritajes, mi hijo, dejó en claro que no quiere vivir con su progenitor, pero la (IN)justicia es así y hoy nos encontramos desamparados, violentados por quien debería proteger a los más débiles, algo que parece no rige en el juzgado de familia de Junín de los Andes”.