Tienen clases en un altillo porque en su aula entra frío por todos lados

Alumnos y alumnas de la escuela 86 tuvieron que ser trasladados de su aula a la sala de maestros porque en la suya entra frío por todas partes y la calefacción no da abasto. Preocupados por la situación que atraviesan sus hijos, los padres decidieron exponerlo en los medios para ver, si de esta forma, reciben algún tipo de respuesta.

En diálogo con RSM, Matías Lavandeyra, secretario general de ATEN, explicó que se trata de un aula que se acondicionó para que los chicos tengan clases, pero que “el chiflete entra por todos lados”. Según contó el delegado gremial, esto motivó el traslado de los alumnos a la sala de maestros, a pesar de que no cuenta con las condiciones para el dictado de clases.

Al respecto, Lavandeyra, detalló: “La escuela 86 tienen un aula que está afuera en lo que vendría a ser la parte histórica, que está pegada al taller de cerámica, donde da clases el Ciart y pegada al comedor que está inhabilitado y la cocina” Y agregó: “Todo está como en otra construcción aparte”.

Por otra parte, el secretario general de Aten, manifestó que, si bien el aula cuenta con calefacción nueva, la misma no es suficiente. Asimismo, Lavandeyra, remarcó: “Tiene chiflete por todos lados y en los días de frío, por más calefacción que haya, no da abasto el sistema de radiadores. Entonces lo que hicieron fue acondicionar la sala de MAP y maestras para que puedan estar dentro del edificio”.

Actualmente, los alumnos están teniendo clases en un altillo en el que tienen que estar mirando a la pared, porque no cuenta con el espacio suficiente para distribuir los bancos de otra manera. Aunque este salón no cuenta con calefacción propia llega el calor de las aulas de abajo.

El padre de una de las alumnas, le manifestó a RSM que “el aula en la que tienen clases, la caldera no funciona” y que, además, cuenta con otros problemas edilicios como el techo que no está en condiciones. A su vez, enfatizó que se trata de un espacio improvisado “para no perder la continuidad de las clases”, pero que de todas formas pasan frío.

Cabe aclarar, que las autoridades de la institución ya realizaron todos los reclamos correspondientes, a las autoridades de mantenimiento escolar, pero hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta y es por eso que decidieron en acuerdo con padres y docentes hacer público lo que está ocurriendo.