“Tenemos que construir una propuesta con personas a las que les importe la gente”, indicó Figueroa

El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, encabezó este mediodía una reunión de trabajo en la localidad de Plottier junto a unos 600 vecinos, vecinas, militantes y adherentes a la construcción de una nueva propuesta política para la provincia. “Tenemos que construir una propuesta con personas a las que les importe la gente”, indicó y por eso agradeció a quienes se acercaron a la reunión de manera voluntaria, “porque necesitamos un gran equipo de trabajo para poder lograrlo”.

El legislador nacional, quien fuera vicegobernador de la provincia e intendente de las localidades de Huinganco y Chos Malal, recordó que en cada lugar donde ocupó una función pública “siempre rendí cuentas documentadas y de la mejor manera a la sociedad”. “El político es el primero que se tiene que arremangar cuando le está pidiendo sacrificio al resto de la gente. Dar el ejemplo es lo principal, por eso nuestro equipo va a estar compuesto por hombres y mujeres que den el ejemplo y que estén en la calle. No queremos funcionarios que se crean de la realeza y no atiendan a la gente”, explicó.

“No somos todos iguales quienes ejercemos la función pública”, aseguró Rolando Figueroa: “yo puedo mirar en la cara a cada vecino de la provincia, porque siempre realicé con honestidad las acciones que pensaba que eran necesarias para la comunidad”.

Respecto a la construcción política que llevan adelante en la provincia, recordó que en ningún lugar han nombrado candidatos porque no hay fecha para ninguna elección, “no es lo mismo prepararse para correr 400 metros que para correr 1500, porque si nos cambian la carrera en la mitad ¿cómo vamos a llegar a la meta? No le podemos hacer el caldo gordo al que terminen eligiendo a dedo”. “Es muy importante que elijamos los líderes naturales en cada uno de los lugares. Yo no voy a imponer ningún candidato, cada persona debe ganarse el liderazgo y ser intachable a los ojos de sus vecinos porque cuatro años son vitales para el futuro de cada comunidad, por eso no podemos elegir mal”, expresó en ese sentido.

Figueroa recordó que la fecha de las internas las fija el presidente del partido, a quien le han presentado 20 puntos que consideran se deben cambiar para que sea transparente, entre ellos la Boleta Única Papel, “porque garantiza que hasta el partido político más chico pueda tener la certeza de que la cantidad de votos dentro de una urna es realmente el resultado electoral”. “No tenemos apuro, vamos a esperar que nos pongan la línea de llegada. Porque estamos convencidos de nuestra propuesta política popular, con base en los valores de los fundadores del Neuquén pero con la mirada puesta en el futuro de la provincia”, concluyó.