Cumbres Vóley se aseguró el primer puesto en la Liga de Vóley de Bariloche y va por el ascenso a primera división

La liga de vóley de Bariloche, en la 2ª división de damas tiene como exclusivo protagonista al equipo de San Martín de los Andes, Cumbres Vóley.

Faustina Rivanera Luz Romero

Ya con una distancia indescontable, y con una doble fecha de cierre de la fase clasificatoria ante Carpinteros de Villa La Angostura, el equipo local de vóley femenino tiene la posibilidad de ir por el ascenso a la primera división del certamen.

Es que con las dos victorias obtenidas el fin de semana pasado, ante Bariloche Voley B y PZ Arzaiz, por 3 a 0, en ambos encuentros, las chicas llevan 10 partidos ganados de 10 jugados, sin sets perdidos, con 30 puntos obtenidos, en lo que va del torneo. Fueron elegidas mejores jugadoras de los partidos en la liga, Faustina Rivanera y Luz Romero. (Ambas sub 19)

Por otra parte los equipos formativos de Cumbres vóley también tuvieron acción el fin de semana. El sábado en el cef 8 de Junín de los Andes se realizó un Encuentro sub 15 y sub 17, dónde jugaron 3 partidos por categoria y si bien consiguieron buenos resultados deportivos, desde el club insisten en que no es lo importante en este tipo de encuentros.

Además, por Liga junin de los Andes y con un equipo con gran mayoria de jugadoras de categorias inferiores perdieron ajustadamente 2/1 contra Don Bosco.

Amigos de los Andes

Por el lado del equipo sanmartinense masculino, que transita la primera división de la Liga de Bariloche, Amigos de los Andes, no tuvo un buen paso por esta fecha de la Liga, en la que perdieron ambos partidos disputados, frente a PZ Pizzutti y El Bolsón, por 3 a 0.

En tal sentido quedaron en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 4 partidos por jugar, antes del cierre de la fase.

Cabe mencionar, que desde la última fecha que Amigos de los Andes jugó en la liga el pasado 29 de mayo, el equipo no pudo entrenar en nuestra localidad, por falta de espacio físico, lo que, evidentemente, afectó su performance.