Más de 15 mil personas se movilizaron a un año de la explosión de Aguada San Roque

Más de 15 mil personas se movilizaron este miércoles en conmemoración del primer aniversario de la tragedia de Aguada San Roque con un pedido unánime de justicia y castigo para los responsables. La causa, en la que Aten y las familias son querellantes, tiene un total de 10 imputados; 7 responsables del Consejo Provincial de Educación y 3 de la empresa constructora.

El 29 de junio de 2021, un calefactor de la escuela 144 explotó y se cobró la vida de Nicolás Francés y Mariano Spinedi, dos trabajadores que realizaban mantenimiento en el lugar. Producto de la explosión, la docente, Mónica Jara se quemó gran parte de su cuerpo y tras 15 días de agonía falleció en un hospital de Mendoza.

Aten y las familias le siguen exigiendo al gobierno provincial que “las y los acusados deben ser removidos de sus cargos y juzgados sin protección del Estado, así como también las máximas autoridades de gobierno por su responsabilidad política en un hecho que Nunca Más debe ocurrir”.

Durante la movilización, Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, expresó: «Hay un mensaje para el gobernador que hoy se olvidó de que se cumple un año de uno de los hechos más tristes que se recuerden en la historia de la provincia de Neuquén. No son muchos los gobiernos que tienen en su haber tres fallecidos por el acto negligente, desidioso y, además, conectados con vínculos de corrupción como hoy se está poniendo en evidencia».

Y agregó: “No se trata de un hecho de corrupción individual, sino que es parte de un entramado del poder que gobierna hace 60 años. Y que la única manera en que lo vamos a derrotar es con la unidad. A las familias les decimos: no vamos a abandonar ni un minuto la búsqueda de justicia, que es una búsqueda nacional y es un compromiso que tiene que haber juicio y castigo».

Los reclamos de mejoras en infraestructura escolar resuenan a lo largo y ancho de toda la provincia, algo que se vio reflejado en la marcha de la que participaron más de 15 mil personas y una veintena de organizaciones sociales y sindicales.

Entre los momentos más fuertes de la jornada se destacó la lectura de la carta de Juan Villanueva, compañero de Mónica Jara, en la que enfatizó: “Dejo esto escrito porque me conozco y sé que es inevitable el quebrar mi voz sí voy a hablar de Moni. Solo pedir y exigir a un año de la explosión de San Roque, justicia por Moni y en pos de mis hijas que el 28 de junio cumplieron un año sin ver a su mamá físicamente”.

“Mamá, compañera, amiga y, sobre todo, docente. Un título que vi con mis propios ojos conseguirse con mucho esfuerzo. El 28 de junio viajamos los 4 juntos hasta San Roque a acompañar a Moni y solo me salió decirle: si no te sentís cómoda o algo no te gusta, solo tenés que llamarme y te busco. Al día siguiente me llamó para decirme que la buscara porque la escuela había explotado y ella se encontraba con su rostro y cuerpo quemado», relató.

Por último, Norma, la mamá de Mónica Jara, brindó un emotivo discurso y apuntó directamente contra la conducción provincial. En este sentido, expresó: «Tengo mucha bronca y dolor. Quiero que los funcionarios y la (ex)ministra Storioni estén presos. Mi hija no vivió la vida por ella y todos esos funcionarios. Yo no tengo a mi hija hoy y tuve que despedir un cajón, no le pude dar un beso ni un abrazo”.