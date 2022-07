Tras la audiencia de revisión el autor del abuso sexual no será arrestado

Alrededor de las 20 horas de este viernes tras casi 12 horas de lucha, marcha y movilización, los padres del niño abusado sexualmente por su primo de 17 años recibieron la noticia en la Oficina Judicial que el joven que les arruinó la vida no será arrestado.

Foto: Federico Soto -. RSM

«No tenemos respuestas, lo van a dejar libre y hasta que no cumpla 18 años (esto será en octubre) va a seguir libre. Nos dijeron que no lo pueden meter preso. Estamos desesperados, para los jueces no existimos», expresó Elizabeth, tía del menor de 10 años.

RSM pudo averiguar que oficialmente en la mañana de este viernes los jueces de revisión se declararon incompetentes. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación observó que no es una cuestión de incompetencia, sino que debían resolverlo en una audiencia que finalizó a las 20 horas.

Para seguir visibilizando lo sucedido y pedir Justicia la familia y conocidos solicitaron que la comunidad acompañe y se presentaron en calle Elordi en la puerta de la Oficina Judicial. Lamentablemente pocos vecinos se acercaron a acompañar a la familia, fue por ello que se cortó la calle y se expresaron con bombos y quema de gomas.

Lo definido en la audiencia de revisión donde se iba a tratar el arresto excepcional que finalmente quedó sin efecto enojó muchísimo a los presentes. «Recién cuando cumpla 18 podría ser juzgado por lo que hizo pero como menor», explicó la tía.

Más de 20 efectivos policiales se presentaron en el lugar para garantizar seguridad, sin embargo el enojo de los familiares y amigos trajo tensión en el lugar.

«Va a quedar libre, acá vamos a tener que hacer justicia por mano propia porque los jueces miran para otro lado. Destruyeron la vida de un niño, la de una familia», indicó a RSM uno de los presentes.

Después de una jornada durísima para los familiares y amigos que se convocaron se retiraron del lugar consternados, llorando y con bronca.