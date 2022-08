Se puso en marcha el Programa MICA INCUBA en el Centro Cultural Kirchner

El proyecto busca apoyar el crecimiento, la consolidación e internacionalización de bienes y servicios ofrecidos por empresas vinculadas a las industrias culturales, las artesanías y los espacios culturales de Argentina. La actividad fue transmitida por la Plataforma MICA, con alcance federal.

Durante la última semana, desde el Ministerio de Cultura de la Nación se dio inicio a MICA INCUBA, un programa creado para profundizar las distintas estrategias y políticas de promoción para el desarrollo productivo, la consolidación y exportación de bienes y servicios vinculados a los 15 sectores de las industrias culturales que forman parte del MICA, a espacios culturales y cooperativas del MARCA y a las artesanías del MATRIA. El objetivo del encuentro fue presentar los lineamientos del programa y el plan de trabajo diseñado para la segunda etapa 2022-23, así como la proyección y desafíos de la iniciativa.

MICA INCUBA es una experiencia de profesionalización para los más de 190 proyectos de emprendedores, MiPymes y pymes culturales provenientes de 22 provincias del país, seleccionados a través de la convocatoria 2022 del MICA.

Estas empresas y emprendimientos culturales serán acompañados a partir de 3 líneas de trabajo simultáneas:

1-Desarrollo emprendedor: a través de actividades para proyectos unipersonales o colectivos, con o sin formalización, interesados en aprender cómo diseñar e implementar un plan de negocios, diseñar y/o mejorar su estrategia de comunicación y comercialización.

2-Desarrollo PYME: a través de actividades para micro, pequeñas o medianas empresas interesadas en consolidar un modelo empresarial, desarrollar nuevas unidades de negocios, mejorar su estrategia de marketing digital y/o diversificar mercados.

3- Internacionalización: a través de actividades para pymes con potencial exportador o que exporten de manera eventual, y que deseen desarrollar o potenciar su oferta exportable.



Encuentro sector Teatro con Actores y Encuentro federal MICA INCUBA.

Mediante la implementación de MICA INCUBA, dichos proyectos contarán, además, con capacitaciones (cursos de especialización y formación); consultorías colaborativas; participación en rondas de negocios; asistencia técnica y financiera; y acceso a centros de apoyo para el seguimiento y ayuda en la etapa post incubación.

El programa MICA INCUBA es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura creada en articulación con el Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, el Banco Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Fundación Empretec.

En representación del Ministerio de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso, secretaría de Desarrollo Cultural, expresó que: “El MICA INCUBA refleja una característica de esta política que es la interinstitucionalidad por eso están la fundación Empretec, uno de los aliados más importantes, y hay muchos otros, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Inversiones. El Estado tiene capacidad técnica, de experiencia y de camino recorrido grandes”. Y agregó “la oportunidad de la Argentina es no estandarizar aquello que podemos exportar sino vender lo particular en lo universal: aquello que sólo nosotros podemos producir acá pero que, para producirlo y poder crecer o exportar, necesitamos estándares o pisos de calidad que son necesarios para poder transitar esa cancha”.

Por su parte, el director nacional de Industrias Culturales, Luis Sanjurjo, señaló: “Estamos en el segundo momento del programa, con foco en la consolidación de un esquema de recursos no solo técnicos y financieros sino, y sobre todo, institucionales de lo que es una de las primeras y más importantes misiones de la gestión como MICA INCUBA”. Mientras que Ariela Peretti, directora nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, dijo: “Hay un componente central en esta convocatoria que es el federalismo. Nosotros no concebimos ningún diseño de política pública que no sea pensado desde el territorio, desde las distintas regiones de nuestro país”.

Gracias al Programa MICA INCUBA, el Ministerio de Cultura brindará capacitación a referentes de empresas culturales lo que se traducirá en mejoras en la producción y comercialización (nacional e internacional) de los bienes y servicios, y en la vinculación entre estos/as referentes, sectores empresariales y entes gubernamentales. De esta manera, el Ministerio de Cultura continúa apoyando el crecimiento de ideas, emprendimientos y empresas culturales de todo el país.