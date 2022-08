Este fin de semana encuentro regional juvenil de vóley

El anexo de la escuela 187 de Junín de los Andes será, este fin de semana, sede del Encuentro Juvenil de vóley, que recibirá a cientos de chicos y jóvenes de la región para disfrutar de dos jornadas a puro deporte.

Esta fiesta deportiva tendrá como protagonistas a jugadores desde los 5 hasta los 19 años, que entre sábado y domingo disfrutarán de un encuentro social, de compañerismo y entretenimiento con un hilo conductor, el vóley.

Participan clubes de General Roca, Dina Huapi, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Piedra del Águila y Zapala.

La acción comienza mañana a las 10 hs con las categorías mini vóley y sub 13 con dos horas de juego recreativo y luego un tercer tiempo con todos los grupos. A las 12 hs será el turno de categoría sub 15, con un torneo tanto para la rama femenina y masculina. Mientras que el domingo tendrá lugar el torneo de las categorías de varones y mujeres de las sub 19.