A días del vencimiento de la prórroga del transporte urbano, el intendente y los concejales se reúnen para analizar el nuevo contrato

A las 11 horas de este viernes, está prevista una reunión entre los concejales y el intendente en la que se va a discutir la propuesta de contrato que preacodaron la empresa Expreso Colonia y el departamento ejecutivo, para darle continuidad al servicio del transporte urbano de pasajeros. Esto se da a pocos días de que finalice la prórroga del servicio que vence a fin de mes. Entre los puntos más complejos del contrato que se propone está el rol que debe tomar el municipio, recaudando los subsidios nacionales y provinciales para pagarle a la empresa un valor mensual por kilómetro recorrido.

La propuesta que realizó la empresa, cuando finalizó formalmente la concesión, ingresó al expediente el 6 de julio, que fue remitido al Concejo Deliberante el 12 de agosto. Antes esto, el cuerpo legislativo mantuvo una reunión plenaria la semana pasada y se decidió concretar la reunión que se desarrollará el día de hoy. Sin bien las alternativas para mantener el servicio son muy limitadas, los concejales buscan hacerse de información precisa y un dictamen legal, antes de aprobar una contratación directa con la empresa.

Desde el bloque del Frente de Todos realizaron un pedido de informes al ejecutivo que permita establecer la relación entre lo que puede recaudar el municipio y lo que va a tener que abonar a la empresa. El concejal Santiago Fernández, de este bloque, remarcó la necesidad de contar con más información para poder avanzar sobre el acuerdo. “Debemos saber cuál es el respaldo económico de la propuesta de contrato que hace el ejecutivo. Necesitamos tener información sobre cuáles son los compromisos de provincia, que el intendente ha mencionado, y cuál es la previsión presupuestaria”.

En este sentido, destacó que en el expediente no están informados los valores de los subsidios que percibe el servicio de los tres niveles del Estado y cuál es la recaudación que tiene el concesionario por tramo del boleto. “Discutir esto sin la información es una irresponsabilidad absoluta. Por eso estamos haciendo este pedido de informes que creemos que el ejecutivo lo tiene, pero que por alguna razón no está incorporado al expediente”.

Asimismo, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino indicaron que el contrato implica una doble responsabilidad: darle continuidad a un servicio esencial para la ciudad y tener una previsión económica que permita sostenerlo. María Laura Da Pieve, presidenta del bloque, indicó: “Estuvimos atentos durante estos meses a las negociaciones que han tenido el intendente y su equipo, no solo con la empresa, sino también con el gobierno provincial para ver cuál va a ser el aporte ante esta realidad tan compleja”.

“Estamos tratando de negociar un acuerdo que sea el más beneficioso para nuestra ciudad pero también teniendo en cuenta que no hay muchas más opciones y que buscamos asegurar el servicio de transporte urbano de pasajeros, aunque, claro está, no a cualquier costo”, destacó Da Pieve. En este sentido, agregó: “Sobre nosotros recae, y así lo asumimos, no sólo la continuidad del servicio, sino el cuidado de los fondos municipales, que son todos y todas las sanmartinenses. Debemos tener la previsión de que el servicio se puede sostener y que no va a estar sujeto a avatares de tipo recaudatorio o de subsidios.

Mientras tanto, desde el bloque de Juntos por el Cambio, esperan la reunión con el intendente Carlos Saloniti, aguardando la información pertinente que les permita definir su postura.