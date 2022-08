Crónicas Bomberiles: Capítulo 2 «No lo soñé»

“En memoria de Don Américo Astete, bombero voluntario de San Martín de los Andes”

Para Juan Carlos Faúndez.

(Nota para el lector no bombero: lanza es el dispositivo que se coloca en la punta de la manguera y permite regular el caudal y el tipo de chorro con el que se proyecta el agua hacia el fuego).

Mi esposa lo tuvo de alumno en el CPEM 13. “Es serio, grandote, buen muchacho” me dijo con pocas palabras y precisión quirúrgica.

Juanca era joven pero tenía su trayectoria en Cuartel. Estaba allí desde pequeño. Como llegábamos casi juntos al toque de sirena nos tocó compartir muchísimas salidas. Al principio nos mirábamos de reojo pero en poco tiempo nos hicimos amigos.

“Oíme Cabeza, vos tenés que hacer esto así”. Sus modos eran toscos pero no podían disimular su afecto.

Como yo quería ser chófer una tarde salimos a práctica de manejo con el Ford, el Móvil 3. Era un camión pesado y mañoso. De pronto el cuartelero pregunta ansioso nuestra ubicación por radio y enseguida nos despacha de urgencia a un incendio en el barrio Cantera, aparentemente generalizado.

“Vamos para allá pero estamos los dos solos eh?” avisó Juanca. “Llamá a la gente!”.

Estacionamos en Virgen de Las Nieves y varios metros montaña arriba la casa ardía como una pira. Detrás de los gritos de los vecinos se escuchaba bramar la sirena del Cuartel. Juanca se me adelanta con la lanza y revisa las exposiciones (casas aledañas al fuego). Terminé de acoplar los tramos de manguera casi sin aliento y bajé a encastrar la bomba. La manguera se hinchaba a mi lado mientras subía jadeando a encontrarme con él.

“Detrás de mí Cabeza! Vamos que lo cagamos a palos!”

Y se metió un par de metros dentro de la pequeña y humilde casa que ya era una sola llama. Antes que lo tape el vapor lo vi arrojar agua en arcos a derecha e izquierda. Hay que tener mucha fuerza para trabajar la línea en soledad como si estuvieras regando un domingo de verano.

Un par de minutos después, casi sin llamas a la vista, sale de la casa y me pasa la lanza. “Terminalo Cabeza, cuidado arriba que está todo flojo”. Por la Av Koessler se acercaban nuestros compañeros en los móviles.

Terminadas las emergencias volvíamos siempre juntos en mi camioneta. Aquella tarde del incendio que apagamos solos frené frente a su casa y cuando se estaba bajando le dije “Más adelante quisiera ser como vos”. Miró para arriba de la calle, miró para abajo, se despidió y cerró la puerta. Estoy seguro que se puso contento.

Cuando tocaba la sirena me esperaba en la calle con el brazo en alto así podía verlo mientras bajaba desde mi casa. Perito Moreno era de ripio aún. Subía enseguida y mientras yo arrancaba buscaba por las ventanillas el resplandor del incendio.

Una noche lo veo venir desde su casa. Freno. No lo veo más. Recorro todos los espejos y no lo encuentro. Más de una vez soñé que tocaba la sirena, me vestí y bajé al Cuartel. Pensaba que era una más de esas veces cuando de golpe se abre la puerta y entra Juanca con cara de dolor.

“Me caí Cabeza! Rodé por el terraplén y quedé tirado atrás de la camioneta. Me hice mierda. Arrancá dale!”

El cuartelero nos vio entrar muertos de la risa.

Unos segundos después ya estábamos de nuevo en camino a un lugar sin risas.

Las Crónicas Bomberiles son un homenaje a cada mujer y a cada hombre del voluntariado bomberil argentino.

Son historias reales vividas durante mi paso por el cuartel de bomberos de San Martín de los Andes. Algunas son tristes, otras son tensas, las menos son alegres. Un poco como el servicio bomberil.

Por razones obvias, en algunos relatos, evito dar precisiones de lugares y fechas. Que el dolor sirva para la historia y no al revés.

Quiero agradecer a mis camaradas por permitirme nombrarlos. Son la cara visible de un universo silencioso y aguerrido que está dispuesto a dejarlo todo para dar una mano al que lo necesita.

Por último, quiero agradecer a Realidad Sanmartinense por sumarse a este homenaje.



Ing. Martín Comesaña