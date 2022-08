En Plottier la Lista Violeta de Figueroa comenzó a delinear nombres de cara a una dura interna

“Esta reunión marca un hito muy esperado, porque nos propusimos construir los lineamientos de una propuesta política de abajo hacia arriba, donde planteamos que se manifieste la ciudadanía para construir la propuesta que queremos llevar adelante”, señaló el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, durante el cierre del plenario provincial del Grupo de Estudios Genes, donde escuchó todas las propuestas de las 61 mesas de trabajo coordinadas por moderadores donde participaron cerca de dos mil técnicos y referentes de toda la provincia; abarcando 50 ejes temáticos como educación política institucional, económico productiva, cultura, deporte, seguridad, política partidaria, turismo, discapacidad y territorialidad; entre otros.

Durante su discurso de cierre, en un salón desbordado por una concurrencia mayor a la esperada, indicó que a partir de hoy se trabajará en cada una de las localidades para detectar “quien lee la realidad de lo que está sucediendo en cada pueblo, paraje y localidad para seleccionar los líderes que lleven adelante esta propuesta. Hoy se abre una nueva etapa, donde en cada uno de los lugares en los próximos diez días debemos definir a los distintos líderes que mejor encarnan esta propuesta política”.

Durante el plenario de GENES cada temática fue dividida en problemáticas específicas que se trabajaron de manera particular en cada mesa, donde durante una hora y media se debatieron los temas y luego se leyeron todas las conclusiones dando participación amplia a la masiva concurrencia.

Figueroa destacó que durante un año se llevó adelante el trabajo de diagramación de esta propuesta técnico – política con referentes de toda la provincia, superando etapas donde hoy toca designar a los líderes de cada localidad. “Ahora nos toca seleccionar muy bien a las personas que van a ser líderes porque deben cumplir algunos preceptos básicos: amor por lo que se hace, que sean ciudadanos libres que tengan respeto por el otro y que sepan trabajar en equipo”. “Forma parte de fortalecer la democracia el permitir ejercerla en cada localidad, con reglas muy claras, seleccionando a las personas que van a llevar adelante esta propuesta política que hoy estamos echando a rodar”, explicó.

En el plenario se presentaron las conclusiones sobre el abordaje de cada temática. Respecto al modelo de provincia, desde la mesa técnica describieron cuatro pilares fundamentales: educación, salud, vivienda y trabajo para recuperar la identidad de Neuquén. Una provincia autónoma y un gobierno que descentralice sus acciones para distribuir de forma equitativa los recursos generando impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos en todo el territorio.

Finalmente, Rolando Figueroa destacó la presencia de gran parte de los integrantes del MAPO, y recordó que una de las máximas del partido provincial es lograr la Justicia Social, “trabajando realmente para el otro. No se logra si a quién necesita del Estado se lo va a ver solamente cada cuatro años en época de elecciones. Eso no es Justicia social, eso no es parte del ABC de uno de los partidos políticos que ha sido pilar en la construcción de nuestra provincia”.

“Las políticas nos involucran a todos, por eso la forma de cambiar las cosas es involucrarse en política. Esta propuesta de abajo hacia arriba busca involucrar a todos y todas las personas que quieran cambiar esta provincia. Por eso, la forma para lograr Justicia Social es neuquinizarnos cada día más, porque eso significa defender Neuquén por sobre todas las cosas”, aseguró.