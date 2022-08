Malestar en el Ejecutivo por las vacacionales simultáneas de los titulares de Obras y Servicios Públicos

Tanto el secretario de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Muñoz, como la subsecretaria de Servicios Públicos, Romina Schenk, están desde hace unas semanas de vacaciones o licencia de manera simultánea, cuando el estado de las calles y los caminos en la ciudad se encuentran en un estado totalmente lamentable.

«El jueves de esta semana estaría reincorporándose el secretario y recién la próxima semana la subsecretaria», explicaron fuentes oficiales desde el municipio.

Dicha fuente explicó a este medio que «no hay nada ilegal de que se tomen vacaciones, parece inoportuno que se haga de manera simultánea». La simultaneidad es lo que generó «ruido», claramente no solo dentro del seno del gabinete, sino también en gran parte de la comunidad.

En los últimos días la cantidad de reclamos por el estado de las calles y caminos de nuestra ciudad inundaron las redes sociales ya que por momentos se hace imposible la normal circulación.

De hecho, el secretario de Planeamiento, Santiago Rojas, se debió hacer cargo de Obras y Servicios Públicos hasta que vuelvan ambos funcionarios. Por la gran cantidad de quejas y reclamos, en los últimos días se decidió realizar algunos trabajos de remediación con hormigón en calles de asfalto debido a que se hacía imposible transitar por diferentes sectores.

Hay dos temas en los que se está investigando, puertas adentro del municipio. Uno es el uso que se le dan a las casas ubicadas en el ex Hotel Sol, donde una de las viviendas está ocupada hace varios años por el actual secretario Alfredo Muñoz. Se solicitó un informe desde el Concejo Deliberante al actual Director de Vivienda y Hábitat, Carlos Menéndez, para conocer en qué estado están dichas viviendas, sin embargo aún no está entregado.

«Hace meses que esperamos el informe pero todavía no fue acercado al recinto. Sabemos que hace años tiene esa vivienda pero desconocemos en calidad de qué», explicó una de las fuentes oficiales del recinto legislativo.

El otro tema tiene que ver con un reclamo que se hace desde el corralón municipal, sobre algunas cuestiones que habrían sorprendido al intendente en los últimos días cuando se anotició de que habrían algunas irregularidades con respecto a la salida de camiones con ripio.

RSM pudo averiguar que desde el mes de marzo habría un faltante importante en cuanto a la cantidad de camiones de ripio. Algunos testimonios de los propios empleados del corralón, pusieron al tanto al intendente sobre esta situación, en la que los mismos trabajadores se ven presionados a «solucionar» cuanto antes.

Se espera que en los próximos días cuando ambos funcionarios vuelvan de sus vacaciones se termine de aclarar dicha situación, ya que ésta sería una de las cuestiones por la que la relación entre el secretario y algunos de los empleados municipales estaría tensa.

Mientras mantiene sus vacaciones, Muñoz habló con RSM y explicó que «ese tipo de cuestiones no pueden pasar. Primero que tenemos todo certificado por la empresa proveedora, además que todo salió por licitación y después se va certificando a medida que la empresa entrega. El tema del material de calle es como tirar tierra al lago, para que se saquen varias camionadas de material es muy difícil que pase. Sé que hubo enojos porque se empezó a controlar desde la subsecretaría con el tema de las horas extras y trascendió este tema cuando se realizó la obra de Lola Mora, pero no es verdad. Es más las calles que se realizaron se hicieron con muchos más material del que estaba en el plan de trabajo».

«Puede ser que en algún momento haya faltado para algo, pero de todas las obras que hicimos, nunca nos quedamos cortos de material. Por ejemplo en el barrio Kaleuche gastamos como 10 millones de pesos en material, vino una nevada y lo que pasó con las heladas y todo, pareció que no echamos nada. La gente del barrio vio que trabajamos y que tiramos no sé cuántas camionadas de material y a los dos días con los cambios de clima se rompieron todas las calles. Eso es lo que vino pasando», sostuvo Muñoz.

Con respecto a los dichos de los trabajadores, Muñoz fue tajante, «me molesta un poco que la gente diga cualquier cosa. Hace un tiempo sabíamos que se andaba hablando de la obra de Lola Mora, pero eso no es verdad. No sé por qué dicen esto ahora, la verdad es que eso no puede pasar con ese material».

El funcionario también explicó sobre el hecho de haberse tomado las vacaciones junto con la subsecretaria en plena temporada con la emergencia que significa el estado de las calles y los caminos. Además adelantó que ya tiene previsto la compra de material para trabajar una vez que finalice el invierno.

«Yo tengo varios subsecretarios, Romina es una de ellas, que hoy por hoy está abocada a las obras de pavimento, que estuvo trabajando con lo que tiene que ver con la avenida Los Lagos y los Callejones, todo lo que es el proyecto de pavimento urbano en la parte vial con toda la documentación técnica, desde que el Corralón Municipal decidió manejarse con un director a cargo. Acá no hubo problemas con falta de materiales o falta de mantenimiento de calles, sino hay otras cuestiones relacionadas con el clima. Pero si quieren salir a hablar y echar culpas, después deberán probarlo. Ni Romina ni yo tenemos que ver con algo que haya pasado estos días que no estuvimos trabajando, porque todos saben el trabajo que deben hacer, tienen el equipo que deben tener y hasta resolví algunas cuestiones por teléfono mientras no estuve. Yo no tengo que dar explicaciones si me tomo días como vacaciones o por cuestiones personales que debía resolver, por eso me tomé estos días. Debo ser el único que en tres años de gestión no me tomé ni una semana», cerró diciendo el funcionario para aclarar que el departamente que tiene a cargo cuenta con un programa de trabajo y los materiales necesarios para llevar a cabo.