Schlereth: «Estuve en San Martín de los Andes y me asombra ver la mugre que hay las calles y los accesos»

El dirigente neuquino perteneciente a Juntos por el Cambio, dialogó con RSM Radio y dio detalles de sus intenciones de seguir participando en un espacio político capaz de plantear una alternancia en la provincia. «Estoy trabajando tanto en el ámbito provincial como en la ciudad de Neuquén buscando ser parte de una construcción para proponer una alternancia. Estamos en un momento donde tenemos que trabajar, no solo para diagnosticar la realidad, sino para preparar una propuesta capaz de cambiar la actualidad», indicó el ex legislador nacional.

El ex diputado explicó que al realizar diferentes recorridas en el interior de Neuquén notó la necesidad de plantear un cambio. «Estuve en San Martín de los Andes mezclando la actividad política con otras cuestiones y me asombra ver la decadencia y la desidia que existe en muchos ámbitos de la provincia. Me llamó la dejadez que existe en San Martín de los Andes, la mugre que hay en las calles, la mugre que hay en los accesos. Y eso no es falta de plata o recursos, sino es falta de gestión, de ganas de trabajar, de involucrarse. Como este hay muchísimos otros ejemplos en el interior provincial», analizó el Schlereth.

Sobre sus intenciones políticas, indicó «yo tengo ganas, vocación y después de terminar mi mandato como diputado nacional no tengo ningún cargo institucional, vivo de mi trabajo, de mi profesión, pero mantengo esa vocación política, esa vocación por lo público y desde el lugar que me toque estar, voy a contribuir para poder ser alternancia, no solo en la provincia sino también en San Martín de los Andes».

Sobre la situación política dentro del sino de Juntos por el Cambio, el dirigente político manifestó que «aún estamos en un proceso de crecimiento». Hizo un paralelismo con la política nacional y la cantidad de dirigentes dentro de Juntos por el Cambio que se multiplicaron y se prepararon para ocupar cargos importantes.

«Hay que desdramatizar esto, ya que es parte de un proceso de construcción política amplio. Peor o raro sería que en un espacio amplio y diverso como Juntos, no hayan debates, no hayan matices o contrapuntos internos. Ese no es el problema sino cómo lo superamos para lograr una síntesis para poder ofrecerle a la sociedad una salida, una esperanza, un programa, una acción concreta de gobierno hacia el futuro. Estamos en ese proceso, pero la crisis que estamos viviendo; política, social, económica, agravada estos días por la acción de los distintos sectores del gobierno que forman parte y que no se hacen cargo del desastre que estamos viviendo, acelera los tiempos y trae tristeza, frustración a quienes votaron a este gobierno, por eso empiezan a analizar alternativas», analizó Schlereth.

Sobre el hecho de que los neuquinos desde hace casi 60 años siguen votando al Movimiento Popular Neuquino y no optan por esa alternancia por la cual manifestó que se está trabajando, Schlereth manifestó que «hay dos razones importantes. Primero es que los sectores opositores no hemos sido capaces de presentarle a los neuquinos un proyecto alternativo. La mayor responsabilidad le cabe a los sectores que no hemos sido gobierno ni somos parte del MPN. Debemos trabajar en un proyecto más amplio y un programa para entusiasmar a los neuquinos que hay una salida y opción diferente. La cantidad de recursos económicos que tenemos hoy se ha transformado en un problema. Tapa muchos problemas, repasando la educación, la salud, la infraestructura, las cuestiones relacionadas con el desarrollo, Neuquén sigue igual o peor que hace 5, 10 o 15 años atrás. Tenemos que ser capaces de dar una propuesta creíble, realizable, seria con hombres y mujeres capaces de llevarlo adelante».

Para finalizar explicó que el segundo punto es que «en Neuquén se ha desarrollado un esquema de poder que involucra a muchos sectores que a la hora de votar, votar diferente genera muchas incomodidades. La gran cantidad de empleo público, la gran cantidad de gente vinculada al estado provincial y estados municipales, hace que poner ese voto de confianza a otro espacio político, genera cierta incertidumbre de mantener ese «status quo». Hay una enorme cantidad de gente que directamente o indirectamente vive de este esquema de poder que ya lleva casi 60 años en la provincia. Debemos superar eso con trabajo para ser la alternativa necesaria para cambiar eso».