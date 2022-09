Una cabina de elevación cayó al vacío en Cerro Bayo, mientras realizaban pruebas antes de la apertura

El episodio ocurrió en la mañana de este sábado minutos después de las 10 de la mañana cuando se realizaban las pruebas de arranque de los medios de elevación.

Foto señalizada por el autor

Allí en el centro de esquí, una góndola de elevación que va hasta la cumbre del Cerro Bayo propiamente dicho, se desprendió y cayó al vacío.

Según indicó a medios angosturenses, el Gerente del Cerro, Pablo Torres García, explicó que «ocurrió durante la las tareas de mantenimiento de medios que hacemos todos los días. Se estaba chequeando, se disparó la cabina y no se la llegó a agarrar en el momento. Simplemente eso. No estaba abierta ni la pista, ni el medio. Lamentablemente se cayó pero cuando ocurrió, no había esquiadores en la montaña».

Mas allá de que afortunadamente no hubo que lamentar heridos, preocupó el hecho en sí, sobre todo porque en un día como hoy, es mucha la gente que sabe a disfrutar de la montaña y los servicios que se brindan.

“Obviamente ahora vamos a hacer todo el rechequeo del medio de elevación para comprobar que solo se trató de un error y no de un desperfecto”, aseguró Torres García.